В Харькове бездомные собаки стали моделями (фото)
Фото: КП «Центр обращения с животными»
Харьковские бездомные собаки стали моделями для магазина одежды животных.
Акция прошла в рамках социального проекта «Беспородные собаки такие же красивые и крутые, как и породистые», — сообщает КП «Центр обращения с животными».
В городском приюте отметили, что этот проект показывает, какими очаровательны могут быть беспородные собаки и насколько важно уделять внимание проблеме бездомных животных.
«Во время фотосессий собаки показали свою неповторимую красоту и стиль, одеваясь в модные наряды от магазина. Важно помнить, что все собаки заслуживают любви, ухода и внимания, независимо от их происхождения или родословной», — говорится в сообщении.
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- • Дата публикации материала: 13 октября 2023 в 13:03;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове бездомные собаки стали моделями (фото)".