В Харькове бездомные собаки стали моделями (фото)

Харьковские бездомные собаки стали моделями для магазина одежды животных.

Акция прошла в рамках социального проекта «Беспородные собаки такие же красивые и крутые, как и породистые», — сообщает КП «Центр обращения с животными».

В городском приюте отметили, что этот проект показывает, какими очаровательны могут быть беспородные собаки и насколько важно уделять внимание проблеме бездомных животных.

«Во время фотосессий собаки показали свою неповторимую красоту и стиль, одеваясь в модные наряды от магазина. Важно помнить, что все собаки заслуживают любви, ухода и внимания, независимо от их происхождения или родословной», — говорится в сообщении.