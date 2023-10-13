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В Харькове бездомные собаки стали моделями (фото)

Общество 13:03   13.10.2023
Виктория Яковенко
В Харькове бездомные собаки стали моделями (фото) Фото: КП «Центр обращения с животными»

Харьковские бездомные собаки стали моделями для магазина одежды животных.

Акция прошла в рамках социального проекта «Беспородные собаки такие же красивые и крутые, как и породистые», — сообщает КП «Центр обращения с животными».

В городском приюте отметили, что этот проект показывает, какими очаровательны могут быть беспородные собаки и насколько важно уделять внимание проблеме бездомных животных.

«Во время фотосессий собаки показали свою неповторимую красоту и стиль, одеваясь в модные наряды от магазина. Важно помнить, что все собаки заслуживают любви, ухода и внимания, независимо от их происхождения или родословной», — говорится в сообщении.

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Фото: КП «Центр обращения с животными»

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Автор: Виктория Яковенко
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    • • Дата публикации материала: 13 октября 2023 в 13:03;

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