В центре Харькова собак наградили медалями за заслуги на блокпостах (фото)
Трех служебных собак из мобильной кинологической группы 5-й Слобожанской бригады Нацгвардии наградили медалями «За преданную службу». Торжества состоялись на харьковской площади Свободы.
Служебный пес Ирбис награжден медалью 1-й степени, а собаки Аморек, Эрик и Дельта — 3-й степени. Собака Дельта находилась на боевом дежурстве, поэтому не смогла принять участие в награждении, медаль ей будет вручена отдельно, сообщается на портале МВД.
«Мы напарники, настоящие побратимы, поэтому службу нам нести вместе легко и интересно. В одиночку мы отдельные боевые единицы, а вместе мы — мощная команда, кинологическая пара, которая доказала свою эффективность и показывает высокие результаты», — говорит кинолог Дмитрий о своем псе Ирбисе.
В период с 27 февраля по 30 сентября 2023 года на блокпостах Харькова и области кинологи 5-й Слобожанской бригады совместно со своими питомцами обнаружили 65 гранат, более 10 тысяч патронов различных калибров, более 50 единиц взрывоопасных предметов, два гранатомета, три автомата и пулемет.
Фото: НГУ
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- • Дата публикации материала: 8 октября 2023 в 22:01;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Трех служебных собак из мобильной кинологической группы 5-й Слобожанской бригады Нацгвардии наградили медалями «За преданную службу». Торжества состоялись на харьковской площади Свободы.".