Понад 7 тис. грн коштуватиме бюджету Харкова відлов одного бездомного собаки

Комплект послуг на одного бездомного собаку в Харкові у 2024 році коштуватиме 7248 гривень. У цю суму входить відлов із вулиці, біостерилізація, ветеринарна обробка, вакцинація, а також два тижні перетримки у притулку.

Про це йдеться в укладеному 26 грудня договорі між департаментом житлово-комунального господарства Харківської міськради та КП “Центр поводження з тваринами”. Його вартість становить 5,6 мільйона гривень, а джерелом фінансування вказаний міський бюджет.

З 1 січня і до кінця травня 2024 року планують відловити 510 собак, які досягли шестимісячного віку, а також 340 менших за віком тварин.

Відлов одного собаки коштуватиме 2244 гривні, ще 1500 гривень – біостерилізація, 195 гривень – ветеринарна обробка та 159 гривень – вакцинація. 225 гривень виділяється на добу перетримки у Центрі поводження з тваринами. У кошторисі закладається 14 днів перебування собаки у притулку, тобто 3150 гривень на одну тварину.

У 2023 році договір на ці послуги підписали 26 травня, і за сім місяців міськрада заплатила 7,48 мільйона гривень за відлов 1120 тварин, повідомляє ГО “Харківський антикорупційний центр”.