Понад 7 тис. грн коштуватиме бюджету Харкова відлов одного бездомного собаки
Комплект послуг на одного бездомного собаку в Харкові у 2024 році коштуватиме 7248 гривень. У цю суму входить відлов із вулиці, біостерилізація, ветеринарна обробка, вакцинація, а також два тижні перетримки у притулку.
Про це йдеться в укладеному 26 грудня договорі між департаментом житлово-комунального господарства Харківської міськради та КП “Центр поводження з тваринами”. Його вартість становить 5,6 мільйона гривень, а джерелом фінансування вказаний міський бюджет.
З 1 січня і до кінця травня 2024 року планують відловити 510 собак, які досягли шестимісячного віку, а також 340 менших за віком тварин.
Відлов одного собаки коштуватиме 2244 гривні, ще 1500 гривень – біостерилізація, 195 гривень – ветеринарна обробка та 159 гривень – вакцинація. 225 гривень виділяється на добу перетримки у Центрі поводження з тваринами. У кошторисі закладається 14 днів перебування собаки у притулку, тобто 3150 гривень на одну тварину.
У 2023 році договір на ці послуги підписали 26 травня, і за сім місяців міськрада заплатила 7,48 мільйона гривень за відлов 1120 тварин, повідомляє ГО “Харківський антикорупційний центр”.
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- Категорії: Економіка, Суспільство, Харків; Теги: КП «Центр обращения с животными», отлов, собака, собаки, Харків, харьковский антикоррупционный центр, ХАЦ;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Грудня 2023 в 17:29;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Комплект послуг на одного бездомного собаку в Харкові у 2024 році коштуватиме 7248 гривень. У цю суму входить відлов із вулиці, біостерилізація, ветеринарна обробка, вакцинація, а також два тижні перетримки у притулку. ".