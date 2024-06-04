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6,5 млн грн виділили на відлов тварин у Харкові: на кожну – від 5 до 7 тис.

Економіка 20:17   04.06.2024
Олена Нагорна
6,5 млн грн виділили на відлов тварин у Харкові: на кожну – від 5 до 7 тис.

Новий договір на відлов безпритульних тварин у Харкові уклали 4 червня департамент житлово-комунального господарства міськради та КП «Центр поводження з тваринами».

Вартість угоди складає 6,5 мільйона гривень, повідомляє ГО «Харківський антикорупційний центр» із посиланням на систему публічних закупівель «ProZorro».

До кінця року у Харкові планують відловити 1020 безпритульних тварин. При цьому в документації не зазначено, йдеться про собак чи котів.

Відлов, ветеринарна обробка, біостерилізація, вакцинація та 14-денна перетримка однієї дорослої тварини у притулку коштуватиме бюджету Харкова 7047 гривень (612 особин, які досягли шестимісячного віку).

За 408 тварин, які не досягли шестимісячного віку, заплатять по 5337 гривень.

З чого складається вартість:
– відлов тварини – 2244 гривні;
– біостерилізація – 1500 гривень;
– ветеринарна обробка та вакцинація (зокрема від сказу) – 405 гривень;
– двотижнева перетримка у КП «Центр поводження з тваринами» – 2898 гривень (207 гривень на добу).

Нагадаємо, що в угоді, укладеній 26 грудня 2023 року, комплект послуг на одну дорослу тварину коштував 7248 гривень. З 1 січня і до кінця травня 2024 року планували відловити 510 тварин, які досягли шестимісячного віку, та 340 менших за віком чотирилапих.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Червня 2024 в 20:17;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Новий договір на відлов безпритульних тварин у Харкові уклали 4 червня департамент житлово-комунального господарства міськради та КП «Центр поводження з тваринами»".