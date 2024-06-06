Труїв собак під виглядом зоозахисника: у Харкові – випадок догхантерства

У Харкові вперше з 2009 року підтвердили випадок догхантерства.

За даними Харківської міськради, до КП «Центр поводження з тваринами» звернулася містянка, чий собака загинув після того, як підібрав на вулиці шматочок їжі, в якій були заховані пігулки.

Загалом відомо про загибель ще шістьох собак внаслідок таких дій.

«Харківський догхантер виявився «зоозахисником». Чоловік підгодовував, лікував, стерилізував і прилаштовував у родини бездомних котів. Крім ліків для тварин і корму, поліцейські виявили в громадянина ковбасні вироби, нашпиговані таблетками», – додали у мерії.

Міський притулок звернувся до правоохоронних органів з відповідною заявою.