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Задушив дротом кошенят: прокуратура зайнялася живодером із Харківщини

Події 18:13   21.06.2024
Олена Нагорна
Задушив дротом кошенят: прокуратура зайнялася живодером із Харківщини

Від п’яти до восьми років тюрми загрожує 28-річному мешканцю села Гаврилівка Чугуївського району. Металевим дротом він задушив двох десятимісячних кошенят.

Як встановило слідство, 20 травня поточного року чоловік убив тварин на території власного домоволодіння, поклав їх у мішок та згодом викинув на смітник, повідомляють в обласній прокуратурі.

Мешканцю Чугуївщини повідомили про підозру у жорстокому поводженні з тваринами (ч. 3 ст. 299 ККУ).

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Червня 2024 в 18:13;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Від п’яти до восьми років тюрми загрожує 28-річному мешканцю села Гаврилівка Чугуївського району".