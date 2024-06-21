Задушив дротом кошенят: прокуратура зайнялася живодером із Харківщини

Від п’яти до восьми років тюрми загрожує 28-річному мешканцю села Гаврилівка Чугуївського району. Металевим дротом він задушив двох десятимісячних кошенят.

Як встановило слідство, 20 травня поточного року чоловік убив тварин на території власного домоволодіння, поклав їх у мішок та згодом викинув на смітник, повідомляють в обласній прокуратурі.

Мешканцю Чугуївщини повідомили про підозру у жорстокому поводженні з тваринами (ч. 3 ст. 299 ККУ).