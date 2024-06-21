Задушив дротом кошенят: прокуратура зайнялася живодером із Харківщини
Від п’яти до восьми років тюрми загрожує 28-річному мешканцю села Гаврилівка Чугуївського району. Металевим дротом він задушив двох десятимісячних кошенят.
Як встановило слідство, 20 травня поточного року чоловік убив тварин на території власного домоволодіння, поклав їх у мішок та згодом викинув на смітник, повідомляють в обласній прокуратурі.
Мешканцю Чугуївщини повідомили про підозру у жорстокому поводженні з тваринами (ч. 3 ст. 299 ККУ).
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Червня 2024 в 18:13;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Від п’яти до восьми років тюрми загрожує 28-річному мешканцю села Гаврилівка Чугуївського району".