«На відео собаки рвуть живих лисиць»: на блогера з Харкова завели справу

Суспільство 18:30   23.02.2026
Олена Нагорна
«На відео собаки рвуть живих лисиць»: на блогера з Харкова завели справу

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за заявою представників Асоціації зоозахисних організацій України щодо можливого жорстокого поводження з тваринами.

Напередодні керівниця Асоціації зоозахисних організацій України Марина Суркова на своїй Facebook-сторінці повідомила, що 19 лютого АЗОУ написала заяву до ГУ Нацполіції у Харківській області на харків’янина Олександра Сльоту у зв’язку з його публікаціями у Facebook та на власному YouTube-каналі «Охота с ягдтерьером».

“Катує тварин, знімає це на камеру і заробляє на цьому гроші. І робить це роками. Олександр Сльота з Харкова. На відео показано, як собаки рвуть живих лисиць у сітках-ловушках, у клітках, у штучних норах, звідки тварина не може втекти. Ця істота запускає своїх ягдтер’єрів в нори до лисиць, свідомо наражаючи на небезпеку життя своїх “улюбленців” і постійно змушуючи тварин отримувати травми (тілесні ушкодження). І він це знімає. І викладає. І збирає донати”, – написала про причини звернення до поліції Суркова.

Також вона додала, що в YouTube-каналі Сльоти є посилання на групи в соціальних мережах «ВКонтакте» та «Одноклассники», які заборонені в Україні.

У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що за зверненням представників Асоціації зоозахисних організацій України відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) ККУ.

“Зоозахисники повідомили про непоодинокі факти жорстокого поводження з тваринами. За інформацією представників Асоціації зоозахисних організацій України, під час моніторингу соціальних мереж, зокрема Facebook та YouTube-каналів, було виявлено численні випадки поводження з тваринами з особливою жорстокістю, що могло призвести до їхньої загибелі”, – йдеться в публікації.

Слідчі встановлюють особу порушника.

Автор: Олена Нагорна
