«На видео собаки рвут живых лисиц»: на YouTube-блогера из Харькова завели дело

Правоохранители открыли уголовное производство по заявлению представителей Ассоциации зоозащитных организаций Украины о возможном жестоком обращении с животными.

Накануне руководитель Ассоциации зоозащитных организаций Украины Марина Суркова на своей Facebook-странице сообщила, что 19 февраля АЗОУ написала заявление в ГУ Нацполиции в Харьковской области на харьковчанина Александра Слёту в связи с его публикациями в Facebook и на собственном YouTube-канале «Охота с ягдтерьером».

«Пытает животных, снимает это на камеру и зарабатывает на этом деньги. И делает это годами. Александр Слёта из Харькова. На видео показано, как собаки рвут живых лисиц в сетях-ловушках, в клетках, в искусственных норах, откуда животное не может убежать. Это существо запускает своих ягдтерьеров в норы к лисицам, сознательно подвергая опасности жизнь своих «любимцев» и постоянно заставляя животных получать травмы (телесные повреждения). И он это снимает. И выкладывает. И собирает донаты», — написала о причинах обращения в полицию Суркова.

Также она добавила, что в YouTube-канале Слёты есть ссылки на группы в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», которые запрещены в Украине.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что по обращению представителей Ассоциации зоозащитных организаций Украины открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 299 (жестокое обращение с животными) УКУ.

«Зоозащитники сообщили о неоднократных фактах жестокого обращения с животными. По информации представителей Ассоциации зоозащитных организаций Украины, в ходе мониторинга социальных сетей, в частности Facebook и YouTube-каналов, были выявлены многочисленные случаи обращения с животными с особой жестокостью, что могло привести к их гибели», — говорится в публикации.

Следователи устанавливают личность нарушителя.