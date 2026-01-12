Ребенок раскручивал собаку на поводке в Харькове: полиция проводит проверку

Правоохранители проводят проверку по факту возможного жестокого обращения с собакой в Харькове.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области отреагировали на видео, опубликованное в Telegram-канале «jenya zub LIVE NEWS». На нем мальчик во время прогулки раскручивает собаку на поводке вокруг себя. В сообщении утверждается, что видео было снято на Салтовке.

Видео: jenya zub LIVE NEWS

«Информация по данному факту внесена в Единый учет заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях. Полиция проводит проверку, устанавливает участников и свидетелей происшествия», — говорится в публикации правоохранителей.

Как сообщала МГ «Объектив» 1 декабря, в суд передали дело мужчины, который, по данным следствия, в июле убил бездомную собаку в поселке Докучаевское. Фигурант подошел к животному и выстрелил в него из ружья. Собака погибла на месте. После этого обвиняемый выбросил тело животного в мусорный бак.