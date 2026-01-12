Live

Ребенок раскручивал собаку на поводке в Харькове: полиция проводит проверку

Общество 18:57   12.01.2026
Елена Нагорная
Ребенок раскручивал собаку на поводке в Харькове: полиция проводит проверку

Правоохранители проводят проверку по факту возможного жестокого обращения с собакой в Харькове.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области отреагировали на видео, опубликованное в Telegram-канале «jenya zub LIVE NEWS». На нем мальчик во время прогулки раскручивает собаку на поводке вокруг себя. В сообщении утверждается, что видео было снято на Салтовке.

Видео: jenya zub LIVE NEWS

«Информация по данному факту внесена в Единый учет заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях. Полиция проводит проверку, устанавливает участников и свидетелей происшествия», — говорится в публикации правоохранителей.

Как сообщала МГ «Объектив» 1 декабря, в суд передали дело мужчины, который, по данным следствия, в июле убил бездомную собаку в поселке Докучаевское. Фигурант подошел к животному и выстрелил в него из ружья. Собака погибла на месте. После этого обвиняемый выбросил тело животного в мусорный бак.

Читайте также: Харьков после снегопада: работают почти 2 тысячи коммунальщиков (фото)

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Новости Харькова – главное 12 января: пострадавшие из-за гололеда, ДТП, флаг
Новости Харькова – главное 12 января: пострадавшие из-за гололеда, ДТП, флаг
12.01.2026, 22:03
Влетела в дерево: водитель погибла в ДТП на Харьковщине, пассажиры в больнице
Влетела в дерево: водитель погибла в ДТП на Харьковщине, пассажиры в больнице
12.01.2026, 15:26
Мороз, ветер и гололед: прогноз погоды по Харькову и области на 12 января
Мороз, ветер и гололед: прогноз погоды по Харькову и области на 12 января
11.01.2026, 22:00
Снег 11 января: когда в Харькове последний раз была такая зима
Снег 11 января: когда в Харькове последний раз была такая зима
12.01.2026, 09:54
Семья экс-главы ТЦК Харьковщины купила элитные BMW X6 и Toyota: что решил суд
Семья экс-главы ТЦК Харьковщины купила элитные BMW X6 и Toyota: что решил суд
11.01.2026, 12:06
Снежное нашествие в Харькове, переходят ли оккупанты Оскол — итоги 12 января
Снежное нашествие в Харькове, переходят ли оккупанты Оскол — итоги 12 января
12.01.2026, 23:00

Новости по теме:

29.05.2025
«Варварская жестокость»: в поле близ Салтовки нашли привязанных собак (видео)
21.06.2024
Подробности убийства жителем Чугуевщины своих котят рассказали в полиции
21.06.2024
Задушил проволокой котят: прокуратура занялась живодером с Харьковщины
11.01.2022
В Харькове прохожая нашла мертвую собаку: полиция открыла уголовное производство
30.12.2021
Издевалась над котом. Школьница из Харьковской области не ограничится выговором учителей — полиция


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Ребенок раскручивал собаку на поводке в Харькове: полиция проводит проверку», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 12 января 2026 в 18:57;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители проводят проверку по факту возможного жестокого обращения с собакой в Харькове.".