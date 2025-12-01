Убил собаку и выбросил в мусорный бак: дело жителя Харьковщины – в суде

Правоохранители передали в суд дело мужчины, который, по данным следствия, в июле убил бездомную собаку в поселке Докучаевское.

В Харьковской областной прокуратуре напомнили, что фигурант подошел к животному и выстрелил в него из ружья. Собака погибла на месте.

«После этого обвиняемый выбросил тело мертвой собаки в мусорный бак», — отметили правоохранители.

Мужчине инкриминируют жестокое обращение с беспризорным животным, совершенное умышленно, по хулиганским мотивам, с особой жестокостью (ч. 3 ст. 299 УКУ). Если вину докажут, ему грозит от 5 до 8 лет тюрьмы.

Напомним, ранее в ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщали, что фигурант убил животное из-за неприязни к бездомным собакам.