Убил собаку и выбросил в мусорный бак: дело жителя Харьковщины – в суде
Фото: Харьковская областная прокуратура
Правоохранители передали в суд дело мужчины, который, по данным следствия, в июле убил бездомную собаку в поселке Докучаевское.
В Харьковской областной прокуратуре напомнили, что фигурант подошел к животному и выстрелил в него из ружья. Собака погибла на месте.
«После этого обвиняемый выбросил тело мертвой собаки в мусорный бак», — отметили правоохранители.
Мужчине инкриминируют жестокое обращение с беспризорным животным, совершенное умышленно, по хулиганским мотивам, с особой жестокостью (ч. 3 ст. 299 УКУ). Если вину докажут, ему грозит от 5 до 8 лет тюрьмы.
Напомним, ранее в ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщали, что фигурант убил животное из-за неприязни к бездомным собакам.
Читайте также: Пострадали три человека: авария с троллейбусом произошла утром в Харькове
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: прокуратура, собака, убил, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Убил собаку и выбросил в мусорный бак: дело жителя Харьковщины – в суде», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 1 декабря 2025 в 14:22;