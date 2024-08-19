Понад 50 прикордонників, що захищали Вовчанськ на Харківщині, нагородили
Понад 50 прикордонників, які відзначилися у боях на Вовчанському напрямку, отримали нагороди, повідомила Державна прикордонна служба України.
Всі нагороджені – бійці 7-го прикордонного Карпатського загону швидкого реагування «Шквал».
Воїнів нагородили відзнаками Президента України «За оборону України», відзнаками ім. Короля Данила Галицького, медалями «Ветеран служби», відомчими відзнаками «За мужність в охороні кордону» та «Відмінний прикордонник».
Читайте також: Пухнасті нацгвардійці здобули медалі за службу на в’їздах до Харкова (фото)
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: вовчанськ, Государственная пограничная служба Украины, медаль, награда, орден, пограничник, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Понад 50 прикордонників, що захищали Вовчанськ на Харківщині, нагородили»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 19 Серпня 2024 в 22:14;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Понад 50 прикордонників, які відзначилися у боях на Вовчанському напрямку, отримали нагороди, повідомила Державна прикордонна служба України. ".