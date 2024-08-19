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Понад 50 прикордонників, що захищали Вовчанськ на Харківщині, нагородили

Суспільство 22:14   19.08.2024
Оксана Якушко
Понад 50 прикордонників, що захищали Вовчанськ на Харківщині, нагородили

Понад 50 прикордонників, які відзначилися у боях на Вовчанському напрямку, отримали нагороди, повідомила Державна прикордонна служба України. 

Всі нагороджені – бійці 7-го прикордонного Карпатського загону швидкого реагування «Шквал».

Воїнів нагородили відзнаками Президента України «За оборону України», відзнаками ім. Короля Данила Галицького, медалями «Ветеран служби», відомчими відзнаками «За мужність в охороні кордону» та «Відмінний прикордонник».

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Серпня 2024 в 22:14;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Понад 50 прикордонників, які відзначилися у боях на Вовчанському напрямку, отримали нагороди, повідомила Державна прикордонна служба України. ".