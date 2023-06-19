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Чемпионкой по армреслингу стала Виктория Илюшина из Харькова

Мир 19:06   19.06.2023
Оксана Якушко
Чемпионкой по армреслингу стала Виктория Илюшина из Харькова

Три золотые медали для сборной Украины завоевала харьковчанка Виктория Илюшина на чемпионате Европы по армреслингу, сообщила ХОВА.

Соревнования проходили с 8 по 18 июня в Молдавии. Во время чемпионата харьковские спортсмены получили 3 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые медали.

Виктория Илюшина была сильнейшей в соревнованиях среди ветеранов старше 40 лет, заняв в весовой категории до 55 кг первые места в борьбе на обеих руках. Кроме того, на ее счету золотая медаль по борьбе на левой руке среди взрослых и бронзовая награда по борьбе на правой руке среди взрослых.

Также в соревнованиях среди ветеранов старше 40 лет Сергей Мельник завоевал серебряные медали в борьбе на правой и левой руке.


В соревнованиях среди юниорок до 16 лет в весе до 45 кг Мирослава Мельник заняла второе место в борьбе на левой руке и третье – на правой.

По итогам чемпионата сборная Украины усилиями спортсменов всех возрастов и спортсменов с инвалидностью завоевала 36 золотых, 26 серебряных, 35 бронзовых наград и заняла третье общекомандное место.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Мир, Спорт, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 июня 2023 в 19:06;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Три золотые медали для сборной Украины завоевала харьковчанка Виктория Илюшина на чемпионате Европы по армреслингу, сообщила ХОВА.".