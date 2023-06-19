Чемпионкой по армреслингу стала Виктория Илюшина из Харькова

Три золотые медали для сборной Украины завоевала харьковчанка Виктория Илюшина на чемпионате Европы по армреслингу, сообщила ХОВА.

Соревнования проходили с 8 по 18 июня в Молдавии. Во время чемпионата харьковские спортсмены получили 3 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые медали.

Виктория Илюшина была сильнейшей в соревнованиях среди ветеранов старше 40 лет, заняв в весовой категории до 55 кг первые места в борьбе на обеих руках. Кроме того, на ее счету золотая медаль по борьбе на левой руке среди взрослых и бронзовая награда по борьбе на правой руке среди взрослых.

Также в соревнованиях среди ветеранов старше 40 лет Сергей Мельник завоевал серебряные медали в борьбе на правой и левой руке.



В соревнованиях среди юниорок до 16 лет в весе до 45 кг Мирослава Мельник заняла второе место в борьбе на левой руке и третье – на правой.

По итогам чемпионата сборная Украины усилиями спортсменов всех возрастов и спортсменов с инвалидностью завоевала 36 золотых, 26 серебряных, 35 бронзовых наград и заняла третье общекомандное место.