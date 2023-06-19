Харьковчане добыли три «золота», «серебро» и «бронзу» на чемпионате Украины

Харьковские пловцы показали высокие результаты на чемпионате Украины по плаванию на открытой воде, сообщили в ХОВА.

Чемпионат проходил с 16 по 18 июня в Киеве.

«На счету харьковчан три золотых, одна серебряная и одна бронзовая медаль. В соревнованиях среди мужчин опытный харьковский пловец Игорь Червинский победил на дистанции 10 км, а также занял второе место на дистанции 5 км. В свою очередь Дмитрий Бойко стал чемпионом среди юношей 2006-2007 годов рождения на дистанции 7,5 км и победил на дистанции 5 км среди юношей 2004-2009 годов рождения. Также Дмитрий получил бронзовую медаль дистанции 5 км среди мужчин», — сообщила пресс-служба ХОВА.