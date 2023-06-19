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Харків’яни вибороли три “золота”, “срібло” та “бронзу” на чемпіонаті України

Спорт 10:54   19.06.2023
Оксана Горун
Харків’яни вибороли три “золота”, “срібло” та “бронзу” на чемпіонаті України

Харківські плавці показали високі результати на чемпіонаті України з плавання на відкритій воді, повідомили у ХОВА.

Чемпіонат проходив із 16 по 18 червня в Києві.

На рахунку харків’ян три золоті, одна срібна та одна бронзова медаль. У змаганнях серед чоловіків досвідчений харківський плавець Ігор Червінський переміг на дистанції 10 км, а також посів друге місце на дистанції 5 км. У свою чергу, Дмитро Бойко став чемпіоном серед юнаків 2006-2007 років народження на дистанції 7,5 км та переміг на дистанції 5 км серед юнаків 2004-2009 років народження. Також Дмитро здобув  бронзову медаль дистанції 5 км серед чоловіків“, – повідомила пресслужба ХОВА.

Харківські плавці на чемпіонаті України посіли призові місця

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Харківські плавці на чемпіонаті України посіли призові місця 2

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Спорт, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Червня 2023 в 10:54;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківські плавці показали високі результати на чемпіонаті України з плавання на відкритій воді, повідомили у ХОВА".