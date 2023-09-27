Козаки з Харківщини завоювали 60 медалей на чемпіонаті світу в Німеччині

Харківські спортсмени здобули 60 медалей – 23 золоті, 21 срібні та 16 бронзових – на чемпіонаті світу з козацького двобою, який проходив з 21 по 25 вересня у німецькому місті Швабмюнхен.

Цей спортивний захід став наймасовішим за всі роки проведення змагань такого рівня з козацького двобою та зібрав 1800 спортсменів із 24 країн, пише пресслужба ХОВА.

Харківщину у складі збірної України представляли 49 спортсменів із клубів та ДЮСШ Харкова, Краснограда, Первомайського та Наталинської громади.

Високі результати та найкращі бої показали:

– Данило Гуляєв, який переміг у розділі Герць-2 серед дорослих;

– Рамін Халафов, який переміг у розділі Герць-3 серед дорослих;

– Костянтин Лінік – переміг у розділі Герць-3 серед дорослих;

– Володимир Семенюта – переміг у розділі Борня-1 серед юніорів.

Усі ці спортсмени виконали норматив майстрів спорту України.