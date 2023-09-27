Казаки с Харьковщины завоевали 60 медалей на чемпионате мира в Германии
Харьковские спортсмены завоевали 60 медалей — 23 золотые, 21 серебряные и 16 бронзовых — на чемпионате мира по казацкому двоеборью, который проходил с 21 по 25 сентября в немецком городе Швабмюнхен.
Это спортивное мероприятие стало самым массовым за все годы проведения соревнований такого уровня по казацкому двоеборью и собрало 1800 спортсменов из 24 стран, пишет пресс-служба ХОВА.
Харьковщину в составе сборной Украины представляли 49 спортсменов из клубов и ДЮСШ Харькова, Краснограда, Первомайского и Натальинской громады.
Высокие результаты и лучшие бои показали:
— Даниил Гуляев, который победил в разделе Герц-2 среди взрослых;
— Рамин Халафов, который победил в разделе Герц-3 среди взрослых;
— Константин Линик — победил в разделе Герц-3 среди взрослых;
— Владимир Семенюта — победил в разделе Борня-1 среди юниоров.
Все эти спортсмены выполнили норматив мастеров спорта Украины.
Читайте также: Харьковские коммунальщики и чиновники сыграли в футбол (фото)
Новости по теме:
Вы читали новость: «Казаки с Харьковщины завоевали 60 медалей на чемпионате мира в Германии»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 27 сентября 2023 в 18:18;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковские спортсмены завоевали 60 медалей — 23 золотые, 21 серебряные и 16 бронзовых — на чемпионате мира по казацкому двоеборью, который проходил с 21 по 25 сентября в немецком городе Швабмюнхен.".