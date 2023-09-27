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Казаки с Харьковщины завоевали 60 медалей на чемпионате мира в Германии

Мир 18:18   27.09.2023
Елена Нагорная
Казаки с Харьковщины завоевали 60 медалей на чемпионате мира в Германии Фото: ХОВА

Харьковские спортсмены завоевали 60 медалей — 23 золотые, 21 серебряные и 16 бронзовых — на чемпионате мира по казацкому двоеборью, который проходил с 21 по 25 сентября в немецком городе Швабмюнхен.

Это спортивное мероприятие стало самым массовым за все годы проведения соревнований такого уровня по казацкому двоеборью и собрало 1800 спортсменов из 24 стран, пишет пресс-служба ХОВА.

Харьковщину в составе сборной Украины представляли 49 спортсменов из клубов и ДЮСШ Харькова, Краснограда, Первомайского и Натальинской громады.

Высокие результаты и лучшие бои показали:
— Даниил Гуляев, который победил в разделе Герц-2 среди взрослых;
— Рамин Халафов, который победил в разделе Герц-3 среди взрослых;
— Константин Линик — победил в разделе Герц-3 среди взрослых;
— Владимир Семенюта — победил в разделе Борня-1 среди юниоров.

Все эти спортсмены выполнили норматив мастеров спорта Украины.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Мир, Спорт, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 сентября 2023 в 18:18;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковские спортсмены завоевали 60 медалей — 23 золотые, 21 серебряные и 16 бронзовых — на чемпионате мира по казацкому двоеборью, который проходил с 21 по 25 сентября в немецком городе Швабмюнхен.".