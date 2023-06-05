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Чотири нагороди Кубка світу належать харківським синхроністкам (відео)

Світ 10:00   05.06.2023
Оксана Горун
Чотири нагороди Кубка світу належать харківським синхроністкам (відео)

Збірна України із синхронного плавання знову продемонструвала клас на міжнародних змаганнях. Цього разу харківські спортсменки були найкращими у суперфіналі Кубка світу в Ов’єдо та везуть додому нагороди.

Неймовірний виступ видали наші синхроністки в акробатичній групі у суперфіналі Кубка світу в Ов’єдо! Марина і Влада Алексіїви, Марта Фєдіна, Вероніка Гришко, Софія Мацієвська, Дар’я Мошинська, Ангеліна Овчиннікова і Валерія Тищенко набрали 216.6701 бали та стали чемпіонками турніру!повідомили на сторінці Федерації України із синхронного плавання у фейсбуці.

На жодному з етапів, у яких вони брали участь, українські спортсменки нікого не пустили на перше місце п’єдесталу в цій дисципліні.

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“Наші дівчата завершили змагання із чотирма нагородами”, – уточнили у Федерації.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Світ, Спорт, Україна, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 5 Червня 2023 в 10:00;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Збірна України із синхронного плавання знову продемонструвала клас на міжнародних змаганнях. Цього разу харківські спортсменки були найкращими у суперфіналі Кубка світу в Ов’єдо та везуть додому нагороди".