Чотири нагороди Кубка світу належать харківським синхроністкам (відео)
Збірна України із синхронного плавання знову продемонструвала клас на міжнародних змаганнях. Цього разу харківські спортсменки були найкращими у суперфіналі Кубка світу в Ов’єдо та везуть додому нагороди.
“Неймовірний виступ видали наші синхроністки в акробатичній групі у суперфіналі Кубка світу в Ов’єдо! Марина і Влада Алексіїви, Марта Фєдіна, Вероніка Гришко, Софія Мацієвська, Дар’я Мошинська, Ангеліна Овчиннікова і Валерія Тищенко набрали 216.6701 бали та стали чемпіонками турніру!” – повідомили на сторінці Федерації України із синхронного плавання у фейсбуці.
На жодному з етапів, у яких вони брали участь, українські спортсменки нікого не пустили на перше місце п’єдесталу в цій дисципліні.
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“Наші дівчата завершили змагання із чотирма нагородами”, – уточнили у Федерації.
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Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Збірна України із синхронного плавання знову продемонструвала клас на міжнародних змаганнях. Цього разу харківські спортсменки були найкращими у суперфіналі Кубка світу в Ов’єдо та везуть додому нагороди".