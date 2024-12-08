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Голів громад під Харковом Зеленський нагородив орденами: кому дісталися

Політика 15:33   08.12.2024
Оксана Горун
Голів громад під Харковом Зеленський нагородив орденами: кому дісталися Фото: Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підписав указ до Дня місцевого самоврядування, яким нагородив керівників двох громад, а також зробив голову Харківської облради заслуженою.

В указі №837/2024, що опублікований на сайті президента України, серед нагороджених – троє діячів із Харківської області:

🏅 Орденом “За заслуги” III ступеня нагородили селищного голову Пісочина Олега Чорнобая.

🏅 Орденом княгині Ольги III ступеня – Марію Черненко – начальницю Роганської селищної військової адміністрації.

Марія Черненко та Олег Чернобай. Фото: пресслужба Андрія Андрєєва

Крім того, президент надав звання “Заслужений юрист України” голові Харківської облради Тетяні Єгоровій-Луценко.

Нагадаємо, 7 грудня в Україні відзначають День місцевого самоврядування.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Грудня 2024 в 15:33;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент України Володимир Зеленський підписав указ до Дня місцевого самоврядування, яким нагородив керівників двох громад, а також зробив голову Харківської облради заслуженою".