Голів громад під Харковом Зеленський нагородив орденами: кому дісталися
Фото: Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський підписав указ до Дня місцевого самоврядування, яким нагородив керівників двох громад, а також зробив голову Харківської облради заслуженою.
В указі №837/2024, що опублікований на сайті президента України, серед нагороджених – троє діячів із Харківської області:
🏅 Орденом “За заслуги” III ступеня нагородили селищного голову Пісочина Олега Чорнобая.
🏅 Орденом княгині Ольги III ступеня – Марію Черненко – начальницю Роганської селищної військової адміністрації.
Крім того, президент надав звання “Заслужений юрист України” голові Харківської облради Тетяні Єгоровій-Луценко.
Нагадаємо, 7 грудня в Україні відзначають День місцевого самоврядування.
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- Категорії: Політика, Україна, Харків; Теги: госнаграды, Зеленський, местное самоуправление, награды, свято;
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Грудня 2024 в 15:33;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент України Володимир Зеленський підписав указ до Дня місцевого самоврядування, яким нагородив керівників двох громад, а також зробив голову Харківської облради заслуженою".