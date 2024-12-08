Глав громад под Харьковом Зеленский наградил орденами: кому достались

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ ко Дню местного самоуправления, которым наградил руководителей двух громад, а также сделал главу Харьковского облсовета заслуженной.

В указе №837/2024, опубликованном на сайте президента Украины, среди награжденных — трое деятелей из Харьковской области:

🏅 Орденом «За заслуги» ІІІ степени наградили поселкового голову Песочина Олега Чернобая.

🏅 Орденом княгини Ольги ІІІ степени — Марию Черненко — начальника Роганской поселковой военной администрации.

Кроме того, президент присвоил звание «Заслуженный юрист Украины» главе Харьковского облсовета Татьяне Егоровой-Луценко.

Напомним, 7 декабря в Украине отмечают День местного самоуправления.