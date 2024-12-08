Глав громад под Харьковом Зеленский наградил орденами: кому достались
Фото: Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ ко Дню местного самоуправления, которым наградил руководителей двух громад, а также сделал главу Харьковского облсовета заслуженной.
В указе №837/2024, опубликованном на сайте президента Украины, среди награжденных — трое деятелей из Харьковской области:
🏅 Орденом «За заслуги» ІІІ степени наградили поселкового голову Песочина Олега Чернобая.
🏅 Орденом княгини Ольги ІІІ степени — Марию Черненко — начальника Роганской поселковой военной администрации.
Кроме того, президент присвоил звание «Заслуженный юрист Украины» главе Харьковского облсовета Татьяне Егоровой-Луценко.
Напомним, 7 декабря в Украине отмечают День местного самоуправления.
Читайте также: За Терехова готовы проголосовать снова более половины харьковчан – политолог
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Политика, Украина, Харьков; Теги: госнаграды, Зеленский, местное самоуправление, награды, праздник, свято;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Глав громад под Харьковом Зеленский наградил орденами: кому достались»; из категории Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 8 декабря 2024 в 15:33;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ ко Дню местного самоуправления, которым наградил глав двух громад, а также сделал Егорову-Луценко заслуженной".