Орденом «За мужество» II степени наградил Терехова президент Зеленский

Орденом «За мужество» II степени наградил президент Владимир Зеленский мэра Харькова Игоря Терехова по случаю Дня местного самоуправления.

Как отмечается на сайте президента, Терехов постоянно лично приезжает на места российских ударов, и, несмотря на атаки на объекты энергетической системы, в городе обеспечена подготовка к прохождению отопительного сезона этой зимой.

«Терехов обеспечил устойчивость Харькова благодаря сплоченности людей, эффективности взаимодействия местных властей с ОВА и правительством, а также международной поддержке, что важно для послевоенного восстановления», — говорится в публикации.

Напомним, 7 декабря в Украине отмечают День местного самоуправления. Ранее мэр Игорь Терехов опубликовал поздравление в своем Telegram-канале.

