Орденом «За мужність» II ступеня нагородив Терехова президент Зеленський

Орденом “За мужність” ІІ ступеня нагородив президент Володимир Зеленський мера Харкова Ігоря Терехова з нагоди Дня місцевого самоврядування.

Як зазначається на сайті президента, Терехов постійно особисто приїздить на місця російських влучань, а попри атаки на об’єкти енергетичної системи в місті забезпечена підготовка до проходження опалювального сезону цієї зими.

“Терехов забезпечив стійкість Харкова завдяки згуртованості людей, ефективності взаємодії місцевої влади з ОВА й урядом, а також міжнародній підтримці, що важливо для повоєнного відновлення”, – йдеться в публікації.

Нагадаємо, 7 грудня в Україні відзначають День місцевого самоврядування. Раніше мер Ігор Терехов опублікував привітання у своєму телеграм-каналі.