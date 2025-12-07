Орденом «За мужність» II ступеня нагородив Терехова президент Зеленський
Фото: Харківська міськрада
Орденом “За мужність” ІІ ступеня нагородив президент Володимир Зеленський мера Харкова Ігоря Терехова з нагоди Дня місцевого самоврядування.
Як зазначається на сайті президента, Терехов постійно особисто приїздить на місця російських влучань, а попри атаки на об’єкти енергетичної системи в місті забезпечена підготовка до проходження опалювального сезону цієї зими.
“Терехов забезпечив стійкість Харкова завдяки згуртованості людей, ефективності взаємодії місцевої влади з ОВА й урядом, а також міжнародній підтримці, що важливо для повоєнного відновлення”, – йдеться в публікації.
Нагадаємо, 7 грудня в Україні відзначають День місцевого самоврядування. Раніше мер Ігор Терехов опублікував привітання у своєму телеграм-каналі.
Читайте також: Терехов категорично висловився щодо запровадження ПДВ для ФОПів
