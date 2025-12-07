«Харків живе, а не виживає», – Терехов про роль місцевого самоврядування

Привітання із Днем місцевого самоврядування опублікував у своєму телеграм-каналі мер Ігор Терехов.

“Харків не був би містом, на яке сьогодні рівняються інші громади України, якби не щоденна праця місцевого самоврядування, – зазначив міський голова. – У перші дні повномасштабного вторгнення ми з вами не мали привілею обирати комфорт, а мали лише один обов’язок: втримати Харків. І ми це зробили! І робимо дотепер”.

Терехов підкреслив, що сьогодні у місті є тепло, вода, транспорт, лікарні, безпечні школи.

“Харків живе, а не виживає. Ми не чекаємо кращих часів – ми створюємо їх самі. Люди це бачать. Люди нам довіряють. Саме тому вони повертаються додому”, – написав мер і додав, що попереду ще дуже багато роботи.

“І ми завжди повинні пам’ятати: все, що ми робимо, можливе лише завдяки нашим захисникам та захисницям. Вони тримають фронт – ми мусимо тримати тил. Щоб кожен військовий знав: він захищає місто, яке не здається і чекає на їхнє повернення!” – додав Терехов.