«Харків живе, а не виживає», – Терехов про роль місцевого самоврядування
Привітання із Днем місцевого самоврядування опублікував у своєму телеграм-каналі мер Ігор Терехов.
“Харків не був би містом, на яке сьогодні рівняються інші громади України, якби не щоденна праця місцевого самоврядування, – зазначив міський голова. – У перші дні повномасштабного вторгнення ми з вами не мали привілею обирати комфорт, а мали лише один обов’язок: втримати Харків. І ми це зробили! І робимо дотепер”.
Терехов підкреслив, що сьогодні у місті є тепло, вода, транспорт, лікарні, безпечні школи.
“Харків живе, а не виживає. Ми не чекаємо кращих часів – ми створюємо їх самі. Люди це бачать. Люди нам довіряють. Саме тому вони повертаються додому”, – написав мер і додав, що попереду ще дуже багато роботи.
“І ми завжди повинні пам’ятати: все, що ми робимо, можливе лише завдяки нашим захисникам та захисницям. Вони тримають фронт – ми мусимо тримати тил. Щоб кожен військовий знав: він захищає місто, яке не здається і чекає на їхнє повернення!” – додав Терехов.
Читайте також: Терехов категорично висловився щодо запровадження ПДВ для ФОПів
Новини за темою:
- Категорії: Політика, Харків; Теги: Ігор Терехов, местное самоуправление, новини Харкова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: ««Харків живе, а не виживає», – Терехов про роль місцевого самоврядування», то перегляньте більше у розділі Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 7 Грудня 2025 в 14:04;