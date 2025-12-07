Терехов категорично висловився з приводу запровадження ПДВ для ФОПів
Можливе запровадження у 2027 році обов’язкової сплати ПДВ для ФОПів, чий річний дохід перевищує мільйон гривень, спричинить додаткове навантаження на бізнес та призведе до скорочення кількості підприємств, заявив мер Ігор Терехов в інтерв’ю «Radio NV».
Мер наголосив, що в умовах війни не можна тиснути на підприємців, завдяки яким тримається економіка.
«Малий бізнес у часи війни є основою країни. І дуже важливо його підтримувати, а не обтяжувати. Я категорично проти тих податків, які планують ввести. Потрібно все робити економічно виважено. Так, триває війна, і величезні кошти необхідно спрямовувати на допомогу військовим. Але малий бізнес утискати не можна», – підкреслив Терехов.
Також мер подякував підприємцям, які, попри постійні російські атаки та труднощі воєнного часу, продовжують діяльність у Харкові.
«Зараз у нас функціонують понад 127 тисяч ФОПів, і це більше, ніж до війни. Ми робимо все можливе, що від нас залежить, для їх підтримки. Зокрема, міськрада ухвалила рішення про скасування всіх місцевих податків і зборів, щоб підприємці спрямовували обігові кошти на закупівлю матеріалів, заробітну плату та створення робочих місць», – підсумував мер.
Нагадаємо, наприкінці листопада Україна та МВФ на рівні персоналу погодили нову програму кредитування на чотири роки, в межах якої Україна зможе отримати понад 8 мільярдів доларів. За даними Bloomberg, для того, щоб програма запрацювала, Україна погодилася скасувати низку податкових пільг. Тих ФОПів, які заробляють на рік понад мільйон гривень, змусять сплачувати податок на додану вартість.
Читайте також: Бізнес у Харкові: скільки ФОПів відкрили справу з початку року – мерія
Як повідомлялося, також в інтерв’ю Radio NV Терехов розкритикував заплановане Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), підвищення тарифу на розподіл газу. На думку мера, це може суттєво вдарити по комунальних підприємствах та бюджетах громад.
Новини за темою:
- Категорії: Економіка, Харків; Теги: Ігор Терехов, бізнес, новини Харкова, податки;
