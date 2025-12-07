Тарифи на розподіл газу збираються підвищити: Терехов заявив, що проти
Заплановане Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), підвищення тарифу на розподіл газу є недоцільним у воєнний час і може суттєво вдарити по комунальних підприємствах та бюджетах громад.
Про це мер Ігор Терехов заявив 6 грудня в етері Radio NV.
За його словами, підвищення тарифу майже вдвічі, навіть поступове, створить значне фінансове навантаження саме на комунальні підприємства, оскільки тариф для населення залишається незмінним.
«Це збитки для комунальних підприємств. Потрібно буде брати кошти з міського бюджету, щоб надавати їм фінансову підтримку, а вони своєю чергою сплачуватимуть за розподіл газу вдвічі дорожче. Це безглуздя», – зазначив він.
Мер наголосив, що така ситуація торкнеться не лише Харкова, а й усіх громад, адже додаткове навантаження фактично переноситься на місцеві бюджети. Тому Терехов як голова Асоціації прифронтових міст та громад звернувся до уряду з проханням не підвищувати тарифи.
2 грудня НКРЕКП схвалила проєкти постанов щодо підвищення тарифів на розподіл газу для операторів газорозподільних мереж на 2026 рік. Підвищення відбуватиметься у два етапи – з 1 січня та з 1 квітня 2026 року. Проте тарифи для населення не зміняться. Як пише ExPro, у Харкові залишиться найнижчий тариф на розподіл газу: у Харківській міській філії “Газорозподільних мереж України”, що входить до структури “Нафтогазу”, — буде 0,65 грн/куб м (без ПДВ) з 1 січня і 0,78 грн/куб м (без ПДВ) з 1 квітня. Загальне зростання – на 80%.
- Категорії: Економіка, Україна, Харків; Теги: Ігор Терехов, газ, новини Харкова, тарифы;
