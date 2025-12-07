Тарифи на розподіл газу збираються підвищити: Терехов заявив, що проти

Заплановане Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), підвищення тарифу на розподіл газу є недоцільним у воєнний час і може суттєво вдарити по комунальних підприємствах та бюджетах громад.

Про це мер Ігор Терехов заявив 6 грудня в етері Radio NV.

За його словами, підвищення тарифу майже вдвічі, навіть поступове, створить значне фінансове навантаження саме на комунальні підприємства, оскільки тариф для населення залишається незмінним.

<br />

«Це збитки для комунальних підприємств. Потрібно буде брати кошти з міського бюджету, щоб надавати їм фінансову підтримку, а вони своєю чергою сплачуватимуть за розподіл газу вдвічі дорожче. Це безглуздя», – зазначив він.

Мер наголосив, що така ситуація торкнеться не лише Харкова, а й усіх громад, адже додаткове навантаження фактично переноситься на місцеві бюджети. Тому Терехов як голова Асоціації прифронтових міст та громад звернувся до уряду з проханням не підвищувати тарифи.

2 грудня НКРЕКП схвалила проєкти постанов щодо підвищення тарифів на розподіл газу для операторів газорозподільних мереж на 2026 рік. Підвищення відбуватиметься у два етапи – з 1 січня та з 1 квітня 2026 року. Проте тарифи для населення не зміняться. Як пише ExPro, у Харкові залишиться найнижчий тариф на розподіл газу: у Харківській міській філії “Газорозподільних мереж України”, що входить до структури “Нафтогазу”, — буде 0,65 грн/куб м (без ПДВ) з 1 січня і 0,78 грн/куб м (без ПДВ) з 1 квітня. Загальне зростання – на 80%.

