Бізнес у Харкові: скільки ФОПів відкрили справу з початку року – мерія

Суспільство 15:27   03.12.2025
Вікторія Яковенко
Бізнес у Харкові: скільки ФОПів відкрили справу з початку року – мерія Фото: Харківська міськрада

Протягом січня-листопада 2025 року 10616 підприємців виявили бажання відкрити власну справу та офіційно зареєстрували бізнес у Харкові.

«За інформацією Головного управління ДПС у Харківській області, за цей же період 347 ФОП обрали Харків у якості нової локації для своєї діяльності та змінили свою податкову адресу. Станом на 1 грудня кількість фізичних осіб-підприємців у Харкові склала майже 128 тис. осіб, тоді як на початок 2022 року їх було 123,4 тис.», – розповіли у Харківській міськраді.

У департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку зазначили, що малий і середній бізнес залишається одним із рушіїв економічного розвитку міста.

«Тому міськрада продовжує його підтримувати. Зокрема, звільняє підприємців від сплати місцевих податків і зборів, частково компенсує їм відсоткові ставки за кредитами, а також надає інформаційну підтримку щодо грантових програм та інших фінансових інструментів розвитку», – додали у мерії.

Нагадаємо, на Харківщині від початку року 10703 жінки відкрили ФОП. Загалом в Україні – понад 153 тисячі. Це 61% від усіх нових реєстрацій, інформував ресурс «Опендатабот». За даними аналітиків, кожен третій новий жіночий бізнес відкривається у сфері роздрібної торгівлі – 49,7 тисячі. Також у топах індивідуальні послуги, оптова торгівля, освіта, і бізнеси у сфері харчування.

Автор: Вікторія Яковенко
