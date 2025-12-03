Live

Бизнес в Харькове: сколько ФЛП открыли дело с начала года – мэрия

Общество 15:27   03.12.2025
Виктория Яковенко
Бизнес в Харькове: сколько ФЛП открыли дело с начала года – мэрия Фото: ХГС

В течение января-ноября 2025 года 10616 предпринимателей изъявили желание открыть собственное дело и официально зарегистрировали бизнес в Харькове.

«По информации Главного управления ГНС в Харьковской области, за этот же период 347 ФЛП выбрали Харьков в качестве новой локации для своей деятельности и изменили свой налоговый адрес. По состоянию на 1 декабря количество физических лиц-предпринимателей в Харькове составило около 128 тыс. человек, тогда как на начало 2022 года их было 123,4 тыс.», — рассказали в Харьковском горсовете.

В департаменте административных услуг и потребительского рынка отметили, что малый и средний бизнес остается одним из двигателей экономического развития города.

«Поэтому горсовет продолжает его поддерживать. В частности, освобождает предпринимателей от уплаты местных налогов и сборов, частично компенсирует им процентные ставки по кредитам, а также оказывает информационную поддержку по грантовым программам и другим финансовым инструментам развития», — добавили в мэрии.

Напомним, в Харьковской области с начала года 10703 женщины открыли ФЛП. Всего в Украине – более 153 тысяч. Это 61% всех новых регистраций, информировал ресурс «Опендатабот». По данным аналитиков, каждый третий новый женский бизнес открывается в сфере розничной торговли – 49,7 тысячи. Также в топах индивидуальные услуги, оптовая торговля, образование и бизнесы в сфере питания.

Автор: Виктория Яковенко
