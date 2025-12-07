«Харьков живет, а не выживает», — Терехов о роли местного самоуправления

Поздравление с Днем местного самоуправления опубликовал в своем Telegram-канале мэр Игорь Терехов.

«Харьков не был бы городом, на который сегодня равняются другие громады Украины, если бы не ежедневный труд местного самоуправления, — отметил городской голова. — В первые дни полномасштабного вторжения мы с вами не имели привилегии выбирать комфорт, а имели только одну обязанность: удержать Харьков. И мы это сделали! И делаем до сих пор».

Терехов подчеркнул, что сегодня в городе есть тепло, вода, транспорт, больницы, безопасные школы.

«Харьков живет, а не выживает. Мы не ждем лучших времен — мы создаем их сами. Люди это видят. Люди нам доверяют. Именно поэтому они возвращаются домой», — написал мэр и добавил, что впереди еще очень много работы.

«И мы всегда должны помнить: все, что мы делаем, возможно только благодаря нашим защитникам. Они держат фронт — мы должны держать тыл. Чтобы каждый военный знал: он защищает город, который не сдается и ждет их возвращения!» — добавил Терехов.

