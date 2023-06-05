Четыре награды Кубка мира принадлежат харьковским синхронисткам (видео)
Сборная Украины по синхронному плаванию вновь продемонстрировала класс на международных соревнованиях. На сей раз харьковские спортсменки были лучшими в суперфинале Кубка мира в Овьедо и везут домой награды.
«Невероятное выступление выдали наши синхронистки в акробатической группе в суперфинале Кубка мира в Овьедо! Марина и Влада Алексеевы, Марта Федина, Вероника Гришко, София Мациевская, Дарья Мошинская, Ангелина Овчинникова и Валерия Тищенко набрали 216.6701 балла и стали чемпионками турнира!» — сообщили на странице Федерации Украины по синхронному плаванию в facebook.
Ни на одном из этапов, в которых они участвовали, украинские спортсменки никого не пустили на первое место пьедестала в этой дисциплине.
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«Наши девушки завершили соревнование с четырьмя наградами», — уточнили в Федерации.
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- • Дата публикации материала: 5 июня 2023 в 10:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сборная Украины по синхронному плаванию вновь продемонстрировала класс на международных соревнованиях. На сей раз харьковские спортсменки были лучшими в суперфинале Кубка мира в Овьедо и везут домой награды".