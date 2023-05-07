Харьковские синхронистки взяли «золото» на кубке мира во Франции (фото)
Фото: ХОВА
С 5 по 7 мая сборная команда Украины приняла участие в кубке мира по артистическому плаванию, который проходит во Франции.
Все спортсменки сборной являются представительницами Харьковской области. Так, Влада и Марина Алексеевы победили в произвольном дуэте. Рекордная сумма за выступление составляет 370.2791 балла, сообщают в пресс-службе ХОВА.
Также Марта Федина стала серебряным призером по техническому соло. Ее выступление под композицию «Волшебная скрипка» набрало 264.1833 балла.
Фото: ХОВА
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- • Дата публикации материала: 7 мая 2023 в 21:15;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 5 по 7 мая сборная команда Украины приняла участие в кубке мира по артистическому плаванию, который проходит во Франции.".