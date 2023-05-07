Харьковские синхронистки взяли «золото» на кубке мира во Франции (фото)

С 5 по 7 мая сборная команда Украины приняла участие в кубке мира по артистическому плаванию, который проходит во Франции.

Все спортсменки сборной являются представительницами Харьковской области. Так, Влада и Марина Алексеевы победили в произвольном дуэте. Рекордная сумма за выступление составляет 370.2791 балла, сообщают в пресс-службе ХОВА.

Также Марта Федина стала серебряным призером по техническому соло. Ее выступление под композицию «Волшебная скрипка» набрало 264.1833 балла.



Фото: ХОВА

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