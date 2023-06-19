Чемпіонкою з армреслінгу стала Вікторія Ілюшина з Харкова
Три золоті медалі для збірної України здобула харків’янка Вікторія Ілюшина на чемпіонаті Європи з армреслінгу, повідомила ХОВА.
Змагання проходили з 8 по 18 червня в Молдові. Під час чемпіонату харківські спортсмени здобули 3 золоті, 3 срібні та 2 бронзові медалі.
Вікторія Ілюшина була найсильнішою у змаганнях серед ветеранів, старших від 40 років, посівши в ваговій категорії до 55 кг перші місця в боротьбі на обох руках. Крім того, на її рахунку золота медаль в боротьбі на лівій руці серед дорослих та бронзова нагорода в боротьбі на правій руці серед дорослих.
Також у змаганнях серед ветеранів віком від 40 років Сергій Мельник завоював срібні медалі у боротьбі на правій та лівій руці.
У змаганнях серед юніорок до 16 років у вазі до 45 кг Мирослава Мельник посіла друге місце у боротьбі на лівій руці та третє – на правій.
За підсумками чемпіонату збірна України зусиллями спортсменів різного віку та спортсменів з інвалідністю виборола 36 золотих, 26 срібних, 35 бронзових нагород та посіла третє загальнокомандне місце.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Червня 2023 в 19:06;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Три золоті медалі для збірної України здобула харків’янка Вікторія Ілюшина на чемпіонаті Європи з армреслінгу, повідомила ХОВА.".