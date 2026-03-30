Склад с вражескими БпЛА «Молния» уничтожили пограничники на Харьковщине

Фронт 13:36   30.03.2026
Виктория Яковенко
На Южно-Слобожанском направлении пограничники разбили вражеские склады дронов.

«В ходе воздушного мониторинга операторы разведывательно-ударных БпЛА «СТРИКС» обнаружили замаскированные локации хранения беспилотников типа «Молния», которые враг готовил для ударов по позициям украинских защитников и гражданской инфраструктуре Харьковщины», — сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

По результатам огневого поражения уничтожены места хранения, подготовки и запуска вражеских дронов, а также ликвидирован склад с БпЛА.

Напомним, 29 марта около 19:00 Харьков оказался под российским обстрелом. Россияне ударили по Слободскому району. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что враг выпустил БпЛА типа «Молния».

Читайте также: На Купянском направлении тяжелее: Генштаб о боях в Харьковской области

