Склад с вражескими БпЛА «Молния» уничтожили пограничники на Харьковщине
Фото: ГПСУ
На Южно-Слобожанском направлении пограничники разбили вражеские склады дронов.
«В ходе воздушного мониторинга операторы разведывательно-ударных БпЛА «СТРИКС» обнаружили замаскированные локации хранения беспилотников типа «Молния», которые враг готовил для ударов по позициям украинских защитников и гражданской инфраструктуре Харьковщины», — сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
По результатам огневого поражения уничтожены места хранения, подготовки и запуска вражеских дронов, а также ликвидирован склад с БпЛА.
Видео: ГПСУ
Напомним, 29 марта около 19:00 Харьков оказался под российским обстрелом. Россияне ударили по Слободскому району. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что враг выпустил БпЛА типа «Молния».
- Категории: Фронт, Харьков; Теги: БпЛА Молния, пограничники, харьковщина;
- • Дата публикации материала: 30 марта 2026 в 13:36;