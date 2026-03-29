Харьков вновь под ударом – атакуют БпЛА

Происшествия 19:05   29.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
Мэр Игорь Терехов сообщил, что 29 марта около 19:00 Харьков второй раз за день оказался под российским обстрелом.

На этот раз россияне ударили по Слободскому району. Городской голова также уточнил, что враг выпустил БпЛА типа «Молния».

«Последствия уточняются», – добавил Терехов.

Напомним, 29 марта около 10:40 в Харькове прогремел взрыв. Вскоре мэр Игорь Терехов сообщил, что россияне атаковали Холодногорский район. ВС РФ выпустили ударный дрон, на месте «прилета» начался пожар. Также повреждены четыре частных дома, хозяйственное сооружение, автомобиль. Пострадали двое людей – это мужчины 93 и 53 лет.

Читайте также: Из-за утренней атаки в Харькове пострадал 93-летний мужчина – прокуратура

Популярно
Стало известно, когда в Харькове планируют завершить отопительный сезон
Стало известно, когда в Харькове планируют завершить отопительный сезон
29.03.2026, 14:50
Об опасной погоде в Харькове и области предупреждают синоптики – что ожидается
Об опасной погоде в Харькове и области предупреждают синоптики – что ожидается
29.03.2026, 09:24
Сегодня 29 марта 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 29 марта 2026: какой праздник и день в истории
29.03.2026, 06:00
Терехов созывает внеочередную сессию Харьковского горсовета: что будут решать
Терехов созывает внеочередную сессию Харьковского горсовета: что будут решать
28.03.2026, 11:30
Новости Харькова — главное за 29 марта: ситуация на фронте, удар по городу
Новости Харькова — главное за 29 марта: ситуация на фронте, удар по городу
29.03.2026, 18:40
Харьков вновь под ударом – атакуют БпЛА
Харьков вновь под ударом – атакуют БпЛА
29.03.2026, 19:05

Новости по теме:

29.03.2026
Синегубов рассказал о последствиях ударов по региону: есть пострадавшие
27.03.2026
От обстрелов на Харьковщине пострадали 25 человек – Синегубов
26.03.2026
Появились первые фото с мест утренних «прилетов» в Харькове
26.03.2026
Двое погибших и 17 пострадавших – последствия ударов РФ по Харьковщине
26.03.2026
Где бушевали пожары после обстрелов региона, сообщили в ГСЧС


Если вам интересна новость: «Харьков вновь под ударом – атакуют БпЛА», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 29 марта 2026 в 19:05;

