Харьков вновь под ударом – атакуют БпЛА

Мэр Игорь Терехов сообщил, что 29 марта около 19:00 Харьков второй раз за день оказался под российским обстрелом.

На этот раз россияне ударили по Слободскому району. Городской голова также уточнил, что враг выпустил БпЛА типа «Молния».

«Последствия уточняются», – добавил Терехов.

Напомним, 29 марта около 10:40 в Харькове прогремел взрыв. Вскоре мэр Игорь Терехов сообщил, что россияне атаковали Холодногорский район. ВС РФ выпустили ударный дрон, на месте «прилета» начался пожар. Также повреждены четыре частных дома, хозяйственное сооружение, автомобиль. Пострадали двое людей – это мужчины 93 и 53 лет.