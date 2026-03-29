Из-за утренней атаки в Харькове пострадал 93-летний мужчина – прокуратура

Происшествия 13:08   29.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
В Харьковской областной прокуратуре установили, что утром 29 марта в Харькове был прилет БпЛА типа «Герань-2». 

В результате попадания повреждены два частных дома и хозпостройка.

Обстрел Харькова 29 марта 2026

«Среди пострадавших – мужчины 93 и 53 лет, получившие острую реакцию на стресс», – добавили в ведомстве.

Напомним, 29 марта около 10:40 в Харькове прогремел взрыв. Вскоре мэр Игорь Терехов сообщил, что россияне атаковали Холодногорский район. ВС РФ выпустили ударный дрон, на месте «прилета» начался пожар. Также повреждены четыре частных дома, хозяйственное сооружение, автомобиль. Пострадали двое людей.

Если вам интересна новость: «Из-за утренней атаки в Харькове пострадал 93-летний мужчина – прокуратура», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 29 марта 2026 в 13:08;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской областной прокуратуре установили, что утром 29 марта в Харькове был прилет БпЛА типа «Герань-2». ".