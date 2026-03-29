Из-за утренней атаки в Харькове пострадал 93-летний мужчина – прокуратура

В Харьковской областной прокуратуре установили, что утром 29 марта в Харькове был прилет БпЛА типа «Герань-2».

В результате попадания повреждены два частных дома и хозпостройка.

«Среди пострадавших – мужчины 93 и 53 лет, получившие острую реакцию на стресс», – добавили в ведомстве.

Напомним, 29 марта около 10:40 в Харькове прогремел взрыв. Вскоре мэр Игорь Терехов сообщил, что россияне атаковали Холодногорский район. ВС РФ выпустили ударный дрон, на месте «прилета» начался пожар. Также повреждены четыре частных дома, хозяйственное сооружение, автомобиль. Пострадали двое людей.

