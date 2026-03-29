Через ранкову атаку в Харкові постраждав 93-річний чоловік – прокуратура

У Харківській обласній прокуратурі встановили, що вранці 29 березня у Харкові був приліт БпЛА типу “Герань-2”.

Внаслідок влучення пошкоджені два приватні будинки та господарська споруда.

“Серед постраждалих – чоловіки 93 та 53 років, які отримали гостру реакцію на стрес“, – додали у відомстві.

Нагадаємо, 29 березня близько 10:40 у Харкові пролунав вибух. Незабаром мер Ігор Терехов повідомив, що росіяни атакували Холодногірський район. ЗС РФ випустили ударний дрон, на місці “прильоту” почалася пожежа. Також пошкоджені чотири приватні будинки, господарська споруда, автомобіль. Постраждали двоє людей.