Харків знову під ударом – атакують БпЛА

Події 19:05   29.03.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Харків знову під ударом – атакують БпЛА

Мер Ігор Терехов повідомив, що 29 березня близько 19:00 Харків вдруге за день опинився під російським обстрілом.

Цього разу росіяни вдарили по Слобідському району. Міський голова також уточнив, що ворог випустив БпЛА типу “Молния”.

“Наслідки уточнюються”, – додав Терехов.

Нагадаємо, 29 березня близько 10:40  у Харкові пролунав вибух. Незабаром мер Ігор Терехов повідомив, що росіяни атакували Холодногірський район. ЗС РФ випустили ударний дрон, на місці «прильоту» почалася пожежа. Також пошкоджені чотири приватні будинки, господарська споруда, автомобіль. Постраждали двоє людей – це чоловіки 93 та 53 років.

Читайте також: Через ранкову атаку в Харкові постраждав 93-річний чоловік – прокуратура

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
  • • Дата публікації матеріалу: 29 Березня 2026 в 19:05;

