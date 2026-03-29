Харків знову під ударом – атакують БпЛА
Мер Ігор Терехов повідомив, що 29 березня близько 19:00 Харків вдруге за день опинився під російським обстрілом.
Цього разу росіяни вдарили по Слобідському району. Міський голова також уточнив, що ворог випустив БпЛА типу “Молния”.
“Наслідки уточнюються”, – додав Терехов.
Нагадаємо, 29 березня близько 10:40 у Харкові пролунав вибух. Незабаром мер Ігор Терехов повідомив, що росіяни атакували Холодногірський район. ЗС РФ випустили ударний дрон, на місці «прильоту» почалася пожежа. Також пошкоджені чотири приватні будинки, господарська споруда, автомобіль. Постраждали двоє людей – це чоловіки 93 та 53 років.
Читайте також: Через ранкову атаку в Харкові постраждав 93-річний чоловік – прокуратура
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Харків знову під ударом – атакують БпЛА», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 29 Березня 2026 в 19:05;