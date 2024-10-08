Терехов розповів, що пообіцяв йому в Харкові міністр оборони Нідерландів

Мер Харкова Ігор Терехов 8 жовтня в етері нацмарафону поділився враженнями від візиту до міста у вихідні глави оборонного відомства Голландії Рубена Брекельманса.

“Це не перший візит нідерландського чиновника, нідерландського уряду. Якщо ви пам’ятаєте, то на початку березня Харків відвідував тодішній прем’єр-міністр Нідерландів, зараз генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Тоді він відвідував і підземну школу нашу, й станції метрополітену, де навчалися наші діти. Він був разом з нашим президентом Володимиром Зеленським. І тоді теж були розмови, щодо оборони міста Харкова, щодо захисту України. Що стосується візиту міністра оборони, то так, дійсно, була серйозна розмова. Вона стосувалася оборони міста Харкова. Міністр ознайомився з тими руйнаціями, які є в місті. І мова йшла про те, щоб організувати оборону міста, щоб не могли росіяни обстрілювати місто Харків. Він пообіцяв допомогу”, – сказав Терехов.

Він також зазначив, що Брекельманс підтвердив постачання літаків F-16.

“І для нас це дуже важливо. І важливий той захід, який відбувся у місті Харкові”, – зазначив мер.