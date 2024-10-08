Терехов розповів, що пообіцяв йому в Харкові міністр оборони Нідерландів
Мер Харкова Ігор Терехов 8 жовтня в етері нацмарафону поділився враженнями від візиту до міста у вихідні глави оборонного відомства Голландії Рубена Брекельманса.
“Це не перший візит нідерландського чиновника, нідерландського уряду. Якщо ви пам’ятаєте, то на початку березня Харків відвідував тодішній прем’єр-міністр Нідерландів, зараз генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Тоді він відвідував і підземну школу нашу, й станції метрополітену, де навчалися наші діти. Він був разом з нашим президентом Володимиром Зеленським. І тоді теж були розмови, щодо оборони міста Харкова, щодо захисту України. Що стосується візиту міністра оборони, то так, дійсно, була серйозна розмова. Вона стосувалася оборони міста Харкова. Міністр ознайомився з тими руйнаціями, які є в місті. І мова йшла про те, щоб організувати оборону міста, щоб не могли росіяни обстрілювати місто Харків. Він пообіцяв допомогу”, – сказав Терехов.
Він також зазначив, що Брекельманс підтвердив постачання літаків F-16.
“І для нас це дуже важливо. І важливий той захід, який відбувся у місті Харкові”, – зазначив мер.
Читайте також: Харків отримає допомогу Нідерландів для оборони повітря – Мельник
Новини за темою:
- Категорії: Політика, Світ, Харків; Теги: министр обороны, нидерланды, новини Харкова, терехов;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Терехов розповів, що пообіцяв йому в Харкові міністр оборони Нідерландів»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 8 Жовтня 2024 в 09:01;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов 8 жовтня в етері нацмарафону поділився враженнями від візиту до міста у вихідні глави оборонного відомства Голландії Рубена Брекельманса".