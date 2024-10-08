Live
  • Вт 08.10.2024
  • Харків  +12°С
  • USD 41.2
  • EUR 45.22

Терехов розповів, що пообіцяв йому в Харкові міністр оборони Нідерландів

Політика 09:01   08.10.2024
Оксана Горун
Терехов розповів, що пообіцяв йому в Харкові міністр оборони Нідерландів Фото: пресслужба ХМР

Мер Харкова Ігор Терехов 8 жовтня в етері нацмарафону поділився враженнями від візиту до міста у вихідні глави оборонного відомства Голландії Рубена Брекельманса.

“Це не перший візит нідерландського чиновника, нідерландського уряду. Якщо ви пам’ятаєте, то на початку березня Харків відвідував тодішній прем’єр-міністр Нідерландів, зараз генеральний секретар НАТО Марк РюттеТоді він відвідував і підземну школу нашу, й станції метрополітену, де навчалися наші діти. Він був разом з нашим президентом Володимиром Зеленським. І тоді теж були розмови, щодо оборони міста Харкова, щодо захисту України. Що стосується візиту міністра оборони, то так, дійсно, була серйозна розмова. Вона стосувалася оборони міста Харкова. Міністр ознайомився  з тими руйнаціями, які є в місті. І мова йшла про те, щоб організувати оборону міста, щоб не могли росіяни  обстрілювати місто Харків. Він пообіцяв допомогу”, – сказав Терехов.

Він також зазначив, що Брекельманс підтвердив постачання літаків F-16.

“І для нас це дуже важливо. І важливий той захід, який відбувся у місті Харкові”, – зазначив мер.

Читайте також: Харків отримає допомогу Нідерландів для оборони повітря – Мельник

Автор: Оксана Горун
Популярно
Новини Харкова — головне за 8.10: успіхи РФ у Вовчанську, 31 бій в області
Новини Харкова — головне за 8.10: успіхи РФ у Вовчанську, 31 бій в області
08.10.2024, 09:01
На Харків не курсуватимуть електрички: які маршрути скасували і чому
На Харків не курсуватимуть електрички: які маршрути скасували і чому
07.10.2024, 08:08
Терехов розповів, що пообіцяв йому в Харкові міністр оборони Нідерландів
Терехов розповів, що пообіцяв йому в Харкові міністр оборони Нідерландів
08.10.2024, 09:01
Зруйновано навчальний заклад, постраждали двоє: РФ вдарила КАБом по Куп’янську
Зруйновано навчальний заклад, постраждали двоє: РФ вдарила КАБом по Куп’янську
08.10.2024, 08:54
ISW: РФ просунулася у Вовчанську та заявила про захоплення агрегатного заводу
ISW: РФ просунулася у Вовчанську та заявила про захоплення агрегатного заводу
08.10.2024, 07:24
У прокуратурі показали наслідки нічних обстрілів Харківщини (фото)
У прокуратурі показали наслідки нічних обстрілів Харківщини (фото)
07.10.2024, 10:29

Новини за темою:

19:30
Харків отримає допомогу Нідерландів для оборони повітря – Мельник
18:51
Міністр оборони Нідерландів у Харкові: Синєгубов повідомив, про що говорили
18:35
Міністр оборони Нідерландів приїхав до Харкова: що він написав у Х про візит
16:35
Ракети Storm Shadow, що Великобританія передала Україні, дотягнуться до Криму
18:57
Резніков: Зеленський рекомендував Залужному відправити на фронт воєнкомів

Ви читали новину: «Терехов розповів, що пообіцяв йому в Харкові міністр оборони Нідерландів»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 8 Жовтня 2024 в 09:01;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов 8 жовтня в етері нацмарафону поділився враженнями від візиту до міста у вихідні глави оборонного відомства Голландії Рубена Брекельманса".