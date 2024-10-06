Министр обороны Нидерландов в Харькове: Синегубов сообщил, о чем говорили

Начальник ХОВА Олег Синегубов 6 октября раскрыл подробности о визите в Харьков министра обороны Нидерландов Рубена Брекелманса и начальника обороны Онно Айхельсхайма.

В Харькове гостей сопровождал заместитель Министра обороны Украины Александр Балануца. На фото, опубликованных самим Брекелмансом, также — начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.

Помимо осмотра разрушенных Россией домов в Харькове, министр провел встречу с руководством города и области. На ней присутствовали мэр Игорь Терехов и начальник ХОВА Олег Синегубов.

Последний сообщил, о чем говорили.

«Во время встречи обсудили срочные потребности нашего региона, ведь совсем скоро начнется отопительный сезон. В частности, говорили о внутренних переселенцах: война оставила многих людей без домов, и мы всегда готовы совместно с партнерами закрывать гуманитарные нужды, а также восстанавливать разрушенные дома и социальные объекты», — сообщил Синегубов.

Также он отметил, что проинформировал министра обороны Нидерландов «о напряженной оперативной ситуации», а именно — штурмах на Купянском направлении.