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Министр обороны Нидерландов в Харькове: Синегубов сообщил, о чем говорили

Мир 18:51   06.10.2024
Оксана Горун
Министр обороны Нидерландов в Харькове: Синегубов сообщил, о чем говорили Фото: Рубен Брекелманс/Х

Начальник ХОВА Олег Синегубов 6 октября раскрыл подробности о визите в Харьков министра обороны Нидерландов Рубена Брекелманса и начальника обороны Онно Айхельсхайма.

В Харькове гостей сопровождал заместитель Министра обороны Украины Александр Балануца. На фото, опубликованных самим Брекелмансом, также — начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.

Помимо осмотра разрушенных Россией домов в Харькове, министр провел встречу с руководством города и области. На ней присутствовали мэр Игорь Терехов и начальник ХОВА Олег Синегубов.

Рубен Брекелманс в Харькове 6 октября 2
Фото: Олег Синегубов/Telegram

Последний сообщил, о чем говорили.

«Во время встречи обсудили срочные потребности нашего региона, ведь совсем скоро начнется отопительный сезон. В частности, говорили о внутренних переселенцах: война оставила многих людей без домов, и мы всегда готовы совместно с партнерами закрывать гуманитарные нужды, а также восстанавливать разрушенные дома и социальные объекты», — сообщил Синегубов.

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Также он отметил, что проинформировал министра обороны Нидерландов «о напряженной оперативной ситуации», а именно — штурмах на Купянском направлении.

Рубен Брекелманс в Харькове с Синегубовым 6 октября
Фото: Олег Синегубов/Telegram
Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 6 октября 2024 в 18:51;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов 6 октября раскрыл подробности о визите в Харьков министра обороны Нидерландов Рубена Брекелманса и начальника обороны Онно Айхельсхайма".