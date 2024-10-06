Министр обороны Нидерландов в Харькове: Синегубов сообщил, о чем говорили
Начальник ХОВА Олег Синегубов 6 октября раскрыл подробности о визите в Харьков министра обороны Нидерландов Рубена Брекелманса и начальника обороны Онно Айхельсхайма.
В Харькове гостей сопровождал заместитель Министра обороны Украины Александр Балануца. На фото, опубликованных самим Брекелмансом, также — начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.
Помимо осмотра разрушенных Россией домов в Харькове, министр провел встречу с руководством города и области. На ней присутствовали мэр Игорь Терехов и начальник ХОВА Олег Синегубов.
Последний сообщил, о чем говорили.
«Во время встречи обсудили срочные потребности нашего региона, ведь совсем скоро начнется отопительный сезон. В частности, говорили о внутренних переселенцах: война оставила многих людей без домов, и мы всегда готовы совместно с партнерами закрывать гуманитарные нужды, а также восстанавливать разрушенные дома и социальные объекты», — сообщил Синегубов.
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Также он отметил, что проинформировал министра обороны Нидерландов «о напряженной оперативной ситуации», а именно — штурмах на Купянском направлении.
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- • Дата публикации материала: 6 октября 2024 в 18:51;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов 6 октября раскрыл подробности о визите в Харьков министра обороны Нидерландов Рубена Брекелманса и начальника обороны Онно Айхельсхайма".