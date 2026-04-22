У Харкові з’явилася нова локація з магноліями (фото)
Фото: пресслужба ХМР
Квітучі ранньою весною дерева висадили на території ліцею №10 у Харкові його випускники.
“Екологічна акція відбулася в Харківському ліцеї №10 (Основ’янський район), — повідомила пресслужба Харківської міськради. — 30 випускників висадили на території закладу магнолії, зробивши свій символічний внесок у благоустрій і майбутнє ліцею”.
У Харкові є вже кілька локацій, де навесні можна помилуватися магноліями. Найбільш “густонаселений” такими деревами Центральний парк міста. Також доросла та буйно квітуча магнолія на вершині сходів радує око всіх, хто заїжджає до центру міста вулицею Полтавський шлях.
Не лише магнолії, а й сакури, а також різноманітні квіти можна побачити в ботсаду Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.
Категорії: Суспільство, Харків; Теги: весна, випускники, ліцей, магнолії, новини Харкова
Дата публікації матеріалу: 22 Квітня 2026 в 11:57;