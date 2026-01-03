В Харькове под завалами дома могут находиться пять человек (фото/видео)

Всю ночь спасатели работали на месте удара двух «Искандеров» в Харькове, пишут в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Дополнено в 12:29. Начальник ХОВА Олег Синегубов с места трагедии сообщил, что разбор завалов усложняют погодные условия – метель. По предварительным оценкам, работы могут длиться еще двое суток. На месте – более 300 специалистов и 80 единиц спецтехники.

«По нашей информации, под завалами еще могут находиться пять человек. Это те, кого мы не можем отыскать по номерам мобильных телефонов. Это гражданские. Там детей по нашей информации нет. Однако это очень такая предварительная информация. Сейчас работают так же кинологические наши службы с собаками, для того чтобы и, возможно, найти останки людей, которые могли быть в эпицентре взрыва, и так же, возможно, еще кто-то может быть жив под завалами. Однако шансов очень мало», – констатировал Синегубов.

Тела жертв российской атаки деблокировали из-под завалов.

Погибшие – 22-летняя девушка и трехлетний мальчик.

«Спасатели ГСЧС вместе со всеми экстренными и коммунальными службами работают на месте попадания: разбирают завалы и помогают пострадавшим», – добавили спасатели.

Тем временем в пресс-службе ХОВА сообщили, что в больнице остаются семеро пострадавших. 52-летняя женщина находится в реанимации после проведенной операции. Поисково-спасательная операция продолжаются – под завалами могут находиться люди.

Напомним, двумя ракетами по центру Харькова ударили россияне днем 2 января. В этот момент тревоги не было. Даже мониторинговые каналы не предупреждали об опасности. Пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщила: разрушено торгово-офисное здание и часть близлежащего подъезда 4-этажного дома. По состоянию на 18:40 был 31 пострадавший, 12 человек спасли, трехлетний ребенок погиб под завалами. По информации начальника ХОВА Олега Синегубова, у людей в основном взрывные травмы, ссадины и ранение стеклом. У нескольких – острая реакция на стресс, в том числе – у 6-месячного мальчика. Мэр Игорь Терехов отметил, что Сумской и Мироносицкой очень много поврежденных домов, пострадала больница, вылетели сотни окон. В течение дня людей доставали из-под завалов. Из-за «прилетов» в центре города повреждены тепловые и электрические сети и питающая электротранспорт сеть. Предварительно, удар нанесли двумя «Искандерами».