Чотири бої йдуть на півночі від Харкова – дані Генштабу на 16:00

Україна 16:29   03.01.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
У вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ повідомили, що по всій лінії фронту було 104 бої. 

На Південно-Слобожанському напрямку ворог атакував 13 разів біля Вовчанська, Стариці, Приліпки та Ізбицького. Наразі українські захисники стримують чотири штурми ЗС РФ.

На Куп’янському напрямку окупанти намагалися прорватися десять разів у районі Синьківки, Нової Кругляківки, Куп’янська, Петропавлівки, Кучерівки та Курилівки.

Нагадаємо, в ранковому зведенні 3 січня Генштаб ЗСУ поінформував, що протягом минулої доби на Південно-Слобожанському напрямку зафіксували шість боїв у районі Волчанська, Стариці, Приліпки та Ізбицького. А на Куп’янському напрямку росіяни намагалися прорватися двічі. Українські захисники відбивали штурми біля Петропавлівки та Курилівки.

