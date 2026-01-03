Чотири бої йдуть на півночі від Харкова – дані Генштабу на 16:00
Фото: Генштаб ЗСУ
У вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ повідомили, що по всій лінії фронту було 104 бої.
На Південно-Слобожанському напрямку ворог атакував 13 разів біля Вовчанська, Стариці, Приліпки та Ізбицького. Наразі українські захисники стримують чотири штурми ЗС РФ.
На Куп’янському напрямку окупанти намагалися прорватися десять разів у районі Синьківки, Нової Кругляківки, Куп’янська, Петропавлівки, Кучерівки та Курилівки.
Нагадаємо, в ранковому зведенні 3 січня Генштаб ЗСУ поінформував, що протягом минулої доби на Південно-Слобожанському напрямку зафіксували шість боїв у районі Волчанська, Стариці, Приліпки та Ізбицького. А на Куп’янському напрямку росіяни намагалися прорватися двічі. Українські захисники відбивали штурми біля Петропавлівки та Курилівки.
Дата публікації матеріалу: 3 Січня 2026 в 16:29