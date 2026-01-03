Live

Четыре боя идут на севере от Харькова – данные Генштаба на 16:00

Украина 16:29   03.01.2026
Николь Костенко-Лагутина
Четыре боя идут на севере от Харькова – данные Генштаба на 16:00 Фото: Генштаб ВСУ

В вечерней сводке Генштаба ВСУ сообщили, что по всей линии фронта было 104 боя. 

На Южно-Слобожанском направлении враг атаковал 13 раз около Волчанска, Старицы, Прилипки и Избицкого. На данный момент украинские защитники сдерживают четыре штурма ВС РФ.

На Купянском направлении оккупанты пытались прорваться десять раз в районе Синьковки, Новой Кругляковки, Купянска, Петропавловки, Кучеровки и Куриловки.

Напомним, в утренней сводке 3 января Генштаб ВСУ проинформировал, что в течение минувших суток на Южно-Слобожанском направлении зафиксировали шесть боев в районе Волчанска, Старицы, Прилипки и Избицкого. А на Купянском направлении россияне пытались прорваться дважды. Украинские защитники отбивали штурмы возле Петропавловки и Куриловки.

Читайте также: Трамп подтвердил, что США проводят операцию в Венесуэле, Мадуро в плену

Автор: Николь Костенко-Лагутина
