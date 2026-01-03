Новости Харькова – главное за 3 января: как прошла ночь

Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив».

08:21

Труднее было на севере области – Генштаб о сутках на фронте

О восьми боях, которые были в течение минувших суток на Харьковщине, сообщил Генштаб ВСУ.

Так на Южно-Слобожанском направлении зафиксировали шесть боев в районе Волчанска, Старицы, Прилипки и Избицкого. А на Купянском направлении россияне пытались прорваться дважды. Украинские защитники отбивали штурмы возле Петропавловки и Куриловки.

«Всего, за прошедшие сутки зафиксировано 116 боевых столкновений. За прошедшие сутки противник нанес по позициям наших войск и населенным пунктам один ракетный удар двумя ракетами, 57 авиационных ударов с применением 153 управляемых авиабомб. Зафиксировано 6358 ударов дронами-камикадзе, враг совершил 3223 обстрела», – уточнили в Генштабе.

07:41

Удар двумя «Искандерами» по Харькову: под завалами нашли тело женщины

Ночью под завалами дома нашли тело еще одной жертвы российского обстрела, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Вероятно, это может быть мама погибшего трехлетнего мальчика.

«Продолжается поисково-спасательная операция. На месте вражеского удара работают экстренные службы», – добавил начальник ХОВА.

07:20

Об угрозе ракетных ударов сообщали ночью украинские защитники, звучала тревога

Тревога в Харькове звучала этой ночью лишь один раз. Ее объявили в 03:09. По данным Воздушных сил ВСУ, для ряда областей возникла ракетная угроза. В частности, ее объявили для Киевской, Черниговской, Полтавской и Днепропетровской областей.

В Харькове тревога звучала достаточно непродолжительно – уже в 03:25 дали отбой. До утра новых угроз для города и области не было. По состоянию на 07:20 на Харьковщине «тихо».