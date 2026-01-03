Сегодня 3 января 2026: какой праздник и день в истории

3 января в мире — Международный день здоровья души и тела. В 1431 году в этот день бургундский герцог Филипп III продал англичанам Жанну Д’Арк. В 1521-м от церкви отлучили Мартина Лютера. В 1888-м американец Марвин Стоун получил патент на соломинку для коктейлей. В 1943-м родился украинский диссидент Ярослав Лесов. В 2024-м РФ нанесла по Харькову финальные ракетные удары «новогодней серии».

Праздники и памятные даты 3 января

3 января в мире – Международный день здоровья души и тела.

Также отмечают: День женщин в рок-музыке, День Дж. Р.Р. Толкина, День рождения соломинки для коктейлей, День вишни в шоколаде.

3 января в истории

3 января 1431 года бургундский герцог Филипп III Добрый за 10 000 золотых ливров продал англичанам национальную героиню Франции Жанну Д’Арк. Подробнее.

3 января 1521 года Папа Римский Лев Х отлучил от церкви религиозного реформатора Мартина Лютера. Подробнее.

3 января 1888 года владелец вашингтонской фабрики по производству бумажных папиросных мундштуков Марвин Стоун получил патент на соломинку для коктейлей. Подробнее.

3 января 1919 года Украинская Национальная Рада (орган управления Западноукраинской народной республики) одобрил постановление об объединении ЗУНР и УНР. Сам Акт соединения («Акт злуки») подписали впоследствии и торжественно провозгласили 22 января 1919 года на Софиевской площади в Киеве.

3 января 1943 года в Ивано-Франковской области родился диссидент Ярослав Лесив. Подробнее.

3 января 1992 года Египет, Сингапур, Непал, Малайзия признали независимость Украины. Украина установила дипломатические отношения с США.

3 января 2024 года российские войска нанесли по Харькову «финальные» ракетные удары «новогодней серии». Подробнее.

Церковный праздник 3 января

3 января чтят память пророка Малахии и мученика Гордия. Подробнее.

Народные приметы

Если на улице много снега, следующее лето будет урожайным.

Если снега мало – лето будет засушливым и жарким.

Что нельзя делать 3 января

Нельзя заниматься рукоделием.

Нельзя убирать.

Нельзя ругаться и отказывать в помощи.