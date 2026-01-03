Сьогодні 3 січня 2026: яке свято та день в історії

3 січня у світі – Міжнародний день здоров’я душі та тіла. 1431 року цього дня бургундський герцог Філіп III продав англійцям Жанну Д’Арк. У 1521-му від церкви відлучили Мартіна Лютера. У 1888-му американець Марвін Стоун отримав патент на соломинку для коктейлів. У 1943-му народився український дисидент Ярослав Лесів. У 2024-му армія РФ завдала фінальної серії “новорічних ударів” по Харкову.

Свята та пам’ятні дати 3 січня

3 січня у світі – Міжнародний день здоров’я душі та тіла.

Також відзначають: День жінок у рок-музиці, День Дж. Р.Р. Толкіна, День народження соломинки для коктейлів, День вишні в шоколаді.

3 січня в історії

3 січня 1431 року бургундський герцог Філіп III Добрий за 10 000 золотих ліврів продав англійцям національну героїню Франції Жанну Д’Арк. Докладніше.

3 січня 1521 року Папа Римський Лев Х відлучив від церкви релігійного реформатора Мартіна Лютера. Докладніше.

3 січня 1888 року власник вашингтонської фабрики з виробництва паперових цигаркових мундштуків Марвін Стоун отримав патент на соломинку для коктейлів. Докладніше.

3 січня 1919 року Українська Національна Рада (орган управління Західноукраїнської народної республіки) схвалила постанову про об’єднання ЗУНР та УНР. Сам Акт з’єднання (Акт злуки) підписали згодом та урочисто проголосили 22 січня 1919 року на Софіївській площі у Києві.

3 січня 1943 року в Івано-Франківській області народився дисидент Ярослав Лесів. Докладніше.

3 січня 1992 року Єгипет, Сінгапур, Непал, Малайзія визнали незалежність України. Україна встановила дипломатичні відносини із США.

3 січня 2024 року російські війська завдали по Харкову “фінальних” ракетних ударів “новорічної серії”. Докладніше.

Церковне свято 3 січня

3 січня християни вшановують пам’ять пророка Малахії та мученика Гордія. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо на вулиці багато снігу, то наступне літо буде врожайним.

Якщо снігу мало – літо буде посушливим і спекотним.

Що не можна робити 3 січня

Не можна займатися рукоділлям.

Не можна прибирати.

Не можна лаятися та відмовляти в допомозі.