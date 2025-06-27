Велику липу викопали у центрі Харкова – навіщо (фото)
Співробітники СКП «Харківзеленбуд» вперше пересадили велику липу з вулиці Сумської, повідомили у пресслужбі міськради.
«Через підвищення температури повітря та вплив антропогенних чинників дерево почало всихати – як і кілька інших лип поруч», – розповіли у мерії.
Тож липу вирішили пересадити у комфортніше місце – в Лісопарку, зазначили у міськраді.
«Дерево викопали з комом ґрунту, зафіксували кореневу систему та обережно перевезли на нову ділянку», – додали у мерії.
Нагадаємо, раніше про майбутнє лип і кленів у Харкові в інтерв’ю МГ «Об’єктив» розповів біолог, викладач кафедри ботаніки ХНПУ імені Сковороди Юрій Бенгус. На нараді з комунальниками, мером Ігорем Тереховим та ботаніками вирішили, що в озелененні міста потрібно використовувати місцеві види дерев, стійкі у міських умовах до спеки.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Червня 2025 в 16:17;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Співробітники СКП «Харківзеленбуд» вперше пересадили велику липу з вулиці Сумської, повідомили у пресслужбі міськради.".