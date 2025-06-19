В саду Шевченко в Харькове спилили два дерева (фото)

Утром 19 июня в саду Шевченко коммунальщики срезали два сухих ясеня, которые могли быть опасными для посетителей.

Об этом сообщили в СКП «Харьковзеленстрой».

Отмечается, что всего за прошлые сутки их работники снесли девять аварийных деревьев и обрезали 22 крупные ветки.

Напомним, программу развития и сохранения зеленых насаждений приняли в Харькове. План действий, рассчитанный до 2030 года, депутаты горсовета поддержали на сессии 17 июня. Как отметили в мэрии, в Харькове есть 92 сквера и 27 парков, а также ряд боров, лугопарков и рощ. В рамках программы должны заботиться о деревьях, строить новые теплицы и ремонтировать поврежденные обстрелами. В программе закреплено использование современных систем полива, высадка наиболее устойчивых к местному климату растений, разработка новых форм ландшафтного дизайна. Деревья планируют высаживать как в центре, так и на Северной Салтовке, отметил мэр Игорь Терехов. По-прежнему он обещает восстановить Журавлевский лес.