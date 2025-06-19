В саду Шевченко в Харькове спилили два дерева (фото)
Утром 19 июня в саду Шевченко коммунальщики срезали два сухих ясеня, которые могли быть опасными для посетителей.
Об этом сообщили в СКП «Харьковзеленстрой».
Отмечается, что всего за прошлые сутки их работники снесли девять аварийных деревьев и обрезали 22 крупные ветки.
Напомним, программу развития и сохранения зеленых насаждений приняли в Харькове. План действий, рассчитанный до 2030 года, депутаты горсовета поддержали на сессии 17 июня. Как отметили в мэрии, в Харькове есть 92 сквера и 27 парков, а также ряд боров, лугопарков и рощ. В рамках программы должны заботиться о деревьях, строить новые теплицы и ремонтировать поврежденные обстрелами. В программе закреплено использование современных систем полива, высадка наиболее устойчивых к местному климату растений, разработка новых форм ландшафтного дизайна. Деревья планируют высаживать как в центре, так и на Северной Салтовке, отметил мэр Игорь Терехов. По-прежнему он обещает восстановить Журавлевский лес.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: деревья, новости Харькова, сад Шевченко, СКП "Харьковзеленстрой";
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- • Дата публикации материала: 19 июня 2025 в 13:38;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 19 июня в саду Шевченко коммунальщики срезали два сухих ясеня, которые могли быть опасными для посетителей.".