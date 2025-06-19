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Сколько в будущем в Харькове будет проживать людей – ожидания Терехова

Общество 13:15   19.06.2025
Виктория Яковенко
Сколько в будущем в Харькове будет проживать людей – ожидания Терехова Фото: пресс-служба ХГС

Сейчас в Харькове проживает около 200 тысяч переселенцев. По данным мэра Игоря Терехова, для некоторых из них город стал для них уже родным.

«Наша задача – дать им жилье, работу, образование детям и места для отдыха. И мы все это делаем», – отметил Терехов на встрече с представителями Молодежного совета.

Он также подчеркнул, что Харьков готовится к возвращению еще большего количества людей из тех, кто вынужденно уехал за границу, когда началось полномасштабное вторжение.

«Согласно Генеральному плану, в будущем население Харькова может возрасти до 2,5 миллиона жителей. Поэтому работаем над развитием жилищного строительства и модернизацией инфраструктуры», – добавил городской голова.

Читайте также: Что подтолкнет Харьков к развитию в послевоенный период, рассказал Терехов

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 19 июня 2025 в 13:15;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сейчас в Харькове проживает около 200 тысяч переселенцев. По данным мэра Игоря Терехова, для некоторых из них город стал для них уже родным.".