Сколько в будущем в Харькове будет проживать людей – ожидания Терехова
Фото: пресс-служба ХГС
Сейчас в Харькове проживает около 200 тысяч переселенцев. По данным мэра Игоря Терехова, для некоторых из них город стал для них уже родным.
«Наша задача – дать им жилье, работу, образование детям и места для отдыха. И мы все это делаем», – отметил Терехов на встрече с представителями Молодежного совета.
Он также подчеркнул, что Харьков готовится к возвращению еще большего количества людей из тех, кто вынужденно уехал за границу, когда началось полномасштабное вторжение.
«Согласно Генеральному плану, в будущем население Харькова может возрасти до 2,5 миллиона жителей. Поэтому работаем над развитием жилищного строительства и модернизацией инфраструктуры», – добавил городской голова.
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- • Дата публикации материала: 19 июня 2025 в 13:15;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сейчас в Харькове проживает около 200 тысяч переселенцев. По данным мэра Игоря Терехова, для некоторых из них город стал для них уже родным.".