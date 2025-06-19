Сколько в будущем в Харькове будет проживать людей – ожидания Терехова

Сейчас в Харькове проживает около 200 тысяч переселенцев. По данным мэра Игоря Терехова, для некоторых из них город стал для них уже родным.

«Наша задача – дать им жилье, работу, образование детям и места для отдыха. И мы все это делаем», – отметил Терехов на встрече с представителями Молодежного совета.

Он также подчеркнул, что Харьков готовится к возвращению еще большего количества людей из тех, кто вынужденно уехал за границу, когда началось полномасштабное вторжение.

«Согласно Генеральному плану, в будущем население Харькова может возрасти до 2,5 миллиона жителей. Поэтому работаем над развитием жилищного строительства и модернизацией инфраструктуры», – добавил городской голова.