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Что подтолкнет Харьков к развитию в послевоенный период, рассказал Терехов

Общество 20:53   16.06.2025
Оксана Якушко
Что подтолкнет Харьков к развитию в послевоенный период, рассказал Терехов Фото: ХГС

Строительство жилья станет импульсом для развития Харькова, сообщил мэр Игорь Терехов.

Терехов во время общения с представителями Молодежного совета рассказал о программе создания муниципального жилья.

Он отметил, что такого проекта еще нет в Украине. Этот опыт Харьков перенимает от городов Германии.

«Мы будем строить жилье и сдавать его гражданам. Подавляющее большинство людей, которые будут его получать, – это молодежь, а также работники городских предприятий. Город станет основным работодателем, поэтому мы будем предоставлять горожанам и жилье, и рабочие места», — подчеркнул Игорь Терехов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 16 июня 2025 в 20:53;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Строительство жилья станет импульсом для развития Харькова, сообщил мэр Игорь Терехов.".