Что подтолкнет Харьков к развитию в послевоенный период, рассказал Терехов

Строительство жилья станет импульсом для развития Харькова, сообщил мэр Игорь Терехов.

Терехов во время общения с представителями Молодежного совета рассказал о программе создания муниципального жилья.

Он отметил, что такого проекта еще нет в Украине. Этот опыт Харьков перенимает от городов Германии.

«Мы будем строить жилье и сдавать его гражданам. Подавляющее большинство людей, которые будут его получать, – это молодежь, а также работники городских предприятий. Город станет основным работодателем, поэтому мы будем предоставлять горожанам и жилье, и рабочие места», — подчеркнул Игорь Терехов.