Что подтолкнет Харьков к развитию в послевоенный период, рассказал Терехов
Фото: ХГС
Строительство жилья станет импульсом для развития Харькова, сообщил мэр Игорь Терехов.
Терехов во время общения с представителями Молодежного совета рассказал о программе создания муниципального жилья.
Он отметил, что такого проекта еще нет в Украине. Этот опыт Харьков перенимает от городов Германии.
«Мы будем строить жилье и сдавать его гражданам. Подавляющее большинство людей, которые будут его получать, – это молодежь, а также работники городских предприятий. Город станет основным работодателем, поэтому мы будем предоставлять горожанам и жилье, и рабочие места», — подчеркнул Игорь Терехов.
Читайте также: Суд по делу об избиении учителя в Харькове: версия экс-работника ТЦК, детали
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: жилье, Игорь Терехов, строительство, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Что подтолкнет Харьков к развитию в послевоенный период, рассказал Терехов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 16 июня 2025 в 20:53;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Строительство жилья станет импульсом для развития Харькова, сообщил мэр Игорь Терехов.".