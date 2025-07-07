Понад 20 дерев обрізали в Харкові за кілька днів – що сталося (фото)
Комунальникам у Харкові за останні кілька днів довелося обрізати понад 20 дерев, щоб забезпечити рятувальникам доступ до будівель, які постраждали від обстрілів.
«Автовишки підприємства використовують також аби зашивати вікна на верхніх поверхах», – зазначили у СКП «Харківзеленбуд».
Нагадаємо, 19 червня в СКП «Харківзеленбуд» повідомляли, що в саду Шевченка комунальники зрізали два сухих ясени, що могли нести небезпеку відвідувачам. Зазначалось, що загалом за добу їхні працівники знесли дев’ять аварійних дерев та обрізали 22 великі гілки.
А наприкінці червня комунальники вперше пересадили велику липу з вулиці Сумської. У мерії пояснили, що через підвищення температури повітря та вплив антропогенних чинників дерево почало всихати. Тож липу вирішили пересадити у комфортніше місце – в Лісопарк.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: деревья, новини Харкова, обстріли, СКП "Харьковзеленстрой";
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Липня 2025 в 13:45;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Комунальникам у Харкові за останні кілька днів довелося обрізати понад 20 дерев, щоб забезпечити рятувальникам доступ до будівель, які постраждали від обстрілів.".