Понад 20 дерев обрізали в Харкові за кілька днів – що сталося (фото)

Комунальникам у Харкові за останні кілька днів довелося обрізати понад 20 дерев, щоб забезпечити рятувальникам доступ до будівель, які постраждали від обстрілів.

«Автовишки підприємства використовують також аби зашивати вікна на верхніх поверхах», – зазначили у СКП «Харківзеленбуд».

Нагадаємо, 19 червня в СКП «Харківзеленбуд» повідомляли, що в саду Шевченка комунальники зрізали два сухих ясени, що могли нести небезпеку відвідувачам. Зазначалось, що загалом за добу їхні працівники знесли дев’ять аварійних дерев та обрізали 22 великі гілки.

А наприкінці червня комунальники вперше пересадили велику липу з вулиці Сумської. У мерії пояснили, що через підвищення температури повітря та вплив антропогенних чинників дерево почало всихати. Тож липу вирішили пересадити у комфортніше місце – в Лісопарк.