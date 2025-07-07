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Понад 20 дерев обрізали в Харкові за кілька днів – що сталося (фото)

Суспільство 13:45   07.07.2025
Вікторія Яковенко
Понад 20 дерев обрізали в Харкові за кілька днів – що сталося (фото) Фото: СКП “Харківзеленбуд”

Комунальникам у Харкові за останні кілька днів довелося обрізати понад 20 дерев, щоб забезпечити рятувальникам доступ до будівель, які постраждали від обстрілів.

«Автовишки підприємства використовують також аби зашивати вікна на верхніх поверхах», – зазначили у СКП «Харківзеленбуд».

деревья срезают в Харькове
Фото: СКП “Харківзеленбуд”
деревья срезают в Харькове
Фото: СКП “Харківзеленбуд”
деревья срезают в Харькове
Фото: СКП “Харківзеленбуд”

Нагадаємо, 19 червня в СКП «Харківзеленбуд» повідомляли, що в саду Шевченка комунальники зрізали два сухих ясени, що могли нести небезпеку відвідувачам. Зазначалось, що загалом за добу їхні працівники знесли дев’ять аварійних дерев та обрізали 22 великі гілки.

А наприкінці червня комунальники вперше пересадили велику липу з вулиці Сумської. У мерії пояснили, що через підвищення температури повітря та вплив антропогенних чинників дерево почало всихати. Тож липу вирішили пересадити у комфортніше місце – в Лісопарк.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Липня 2025 в 13:45;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Комунальникам у Харкові за останні кілька днів довелося обрізати понад 20 дерев, щоб забезпечити рятувальникам доступ до будівель, які постраждали від обстрілів.".