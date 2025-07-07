Двумя ракетами ударили россияне по Чугуеву утром – какие последствия

О том, что утром 7 июля Чугуев подвергся ракетному удару, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Два ракетных удара. Есть повреждения гражданской инфраструктуры, детали еще анализируем», – сказал начальник ХОВА.

До этого в Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе удара баллистикой в областях, где объявлена тревога. На тот момент на Харьковщине она звучала уже с 04:39.

А около 08:00 в Чугуеве раздались взрывы.