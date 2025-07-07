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Двумя ракетами ударили россияне по Чугуеву утром – какие последствия

Происшествия 09:25   07.07.2025
Николь Костенко-Лагутина
Двумя ракетами ударили россияне по Чугуеву утром – какие последствия

О том, что утром 7 июля Чугуев подвергся ракетному удару, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Два ракетных удара. Есть повреждения гражданской инфраструктуры, детали еще анализируем», – сказал начальник ХОВА.

До этого в Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе удара баллистикой в областях, где объявлена тревога. На тот момент на Харьковщине она звучала уже с 04:39.

А около 08:00 в Чугуеве раздались взрывы.

Читайте также: Синегубов: смогут ли люди вернуться домой после обстрела – пока неизвестно 

Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 7 июля 2025 в 09:25;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что утром 7 июля Чугуев подвергся ракетному удару, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".