Двумя ракетами ударили россияне по Чугуеву утром – какие последствия
О том, что утром 7 июля Чугуев подвергся ракетному удару, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Два ракетных удара. Есть повреждения гражданской инфраструктуры, детали еще анализируем», – сказал начальник ХОВА.
До этого в Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе удара баллистикой в областях, где объявлена тревога. На тот момент на Харьковщине она звучала уже с 04:39.
А около 08:00 в Чугуеве раздались взрывы.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: обстрел, синегубов, Чугуїв, Чугуев;
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- • Дата публикации материала: 7 июля 2025 в 09:25;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что утром 7 июля Чугуев подвергся ракетному удару, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".